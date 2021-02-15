Vatandaşlar rüya tabirlerinde rüyada siyah aslan görmenin anlamını merak ediyor. Rüyada siyah aslan görmek ne anlama gelir, nasıl tabir edilir? Rüyada siyah aslan görmek ne demek? İşte rüyada siyah aslan görmenin tabiri...

Rüyada aslan görmek, genel olarak saltanata, bol rızka, uzun ömre, makam, mevki, itibara, güce, başarıya işarettir. Ayrıca aslan, devlet başkanlığı anlamına da gelir.

Rüyada siyah aslan görmek

Rüyada siyah aslan görmek, izzet ve şeref sahibi olmaya, yöneticiliğe, halk içinde saygın bir konuma geleceğine tabir olunur.

Rüyada siyah aslan, mal ve mülke de yorulur. Rüya sahibinin çok mal elde edeceğine delalettir.

Rüyada bütün aslanları siyah renkte görmek görmek de aynı manaya gelir.