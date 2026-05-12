Eski Fenerbahçeliden emeklilik kararı

İspanyol ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Jan Vesely, sezon sonunda basketbolu bırakacağını duyurdu.

36 yaşındaki Çek pivot yaptığı açıklamada "Unutulmaz onca yılın ardından, basketbol yolculuğumda bu sayfayı kapatmanın zamanı geldi. Belgrad'dan İstanbul'a ve Barcelona'ya uzanan serüvenimde; sayısız mücadele, olağanüstü takım arkadaşları, başantrenörler, en sadık taraftarlar, pek çok zafer ve ağır mağlubiyet, bir duygu seli ve sonsuza dek benimle kalacak anılarla onurlandırıldım. Sahip olduğum her şeyi bu oyuna verdim ve o bana karşılığında çok daha fazlasını sundu. Basketbola minnet ve gururla veda ediyorum. ACB Ligi'nde savaşmak için önümüzde hala 2 ayımız var ve son maça kadar tüm odağım tamamen orada olacak. Eylül ayından itibaren ise, tribünlerde görüşmek üzere!" ifadelerini kullandı.

8 YIL F.BAHÇE FORMASINI TERLETTİ

2014-2022 yılları arasında Fenerbahçe'nin de formasını terleten Vesely, sarı-lacivertlilerle 4 Basketbol Süper Ligi, 1 EuroLeague, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.