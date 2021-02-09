Rüyada bir aslanla boğuştuğunu görmek ne demek? Rüyada bir aslan ile dövüşmek

Vatandaşlar rüyada aslan ile boğuştuğunu görmenin anlamını merak ediyor. Rüyada aslan ile dövüştüğünü görmek ne demek, nasıl tabir edilir? Rüyada aslanla boğuşmak ne demek? İşte rüyada aslan ile dövüştüğünü ve boğuştuğunu görmenin tabiri...

Rüyada aslan görmek, genel olarak saltanata, bol rızka, uzun ömre, makam, mevki, itibara işarettir. Ayrıca aslan, devlet başkanlığı anlamına da gelir.

Rüyada aslanla boğuştuğunu veya dövüştüğünü görmek

Rüyada aslanla dövüştüğünü görmek,rüya sahibinin düşmanıyla mücadeleye girişeceği şeklinde tabir olunur.

Rüyada aslanla dövüştüğünü görmek, azgın bir düşmanla kavga etmesine delalet eder. Aslanın derisinden veya kılından bir şey aldığını görmek düşmanın malının eline geçeceğine işarettir.

Rüyada bir aslanla boğuştuğunu görmek, rüya sahibinin hayallerinin gerçekleşmesine delalettir. Aynı zamanda bir aslanla boğuşmak, mirasa da işarettir.

Bazı tabircilere göre ise, rüya sahibinin kendisine güvenmesi ve güçlü bir yapısı olması nedeniyle yaşamı boyunca başarılı olacağı şeklinde tabir edilir.

Rüyada dişi bir aslanla boğuşmak

Rüyada bir dişi arsanla boğuştuğunu görmek, düşmana galebe çalmaya, sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Ayrıca rüya sahibinin işlerinde başarı sağlayarak yükseleceğine tabir olunur.

Kafesteki bir aslan ile boğuştuğunu gören rüya sahibinin hayallerinin gerçekleşeceği şeklinde yorumlanır.