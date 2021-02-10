Rüyada aslan yavrusu ne anlama gelir? Rüya tabirlerinde aslan yavrusu görmek

Vatandaşlar rüyada aslan yavrusu görmenin anlamını merak ediyor. Rüyada aslan yavrusu görmek ne demek, nasıl tabir edilir? Rüyada aslan yavrusuna süt içirmek ne demek? İşte rüyada aslan yavrusu görmenin tabiri...

Rüyada aslan görmek, genel olarak saltanata, bol rızka, uzun ömre, makam, mevki, itibara işarettir. Ayrıca aslan, devlet başkanlığı anlamına da gelir.

Rüyada aslan yavrusu görmek

Rüyada aslan yavrusu görmek, erkek çocuk olarak tabir edilir.

Rüyada aslan yavrusunun evine girdiğini görmek, hayra işarettir. Aslan yavrusunun eve girmesi, bol rızka, uzun ömre ve saltanatla tabir olunur.

Cabir'ül Mağribi'ye göre, aslan yavrusunu emzirdiğini gören bir kadın, bir devlet başkanı ya da bir devlet yetkilisinin çocuğuna yakın olur veya onun dadısı, bakıcısı olur. Rüya sahibi erkek ise, devlet başkanının veya bir devlet yetkilisinin öğretmeni olacağına işarettir.

Rüyada aslan yavrusuna süt içirdiğini görmek, devletten iyilik ve menfaat görür.

Rüyada aslanın rüya sahibini ısırdığını veya pençesiyle yaraladığını görmesi, düşmanından veya devlet yetkilisinden zarar görür.