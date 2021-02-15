Rüyada aslan tarafından ısırıldığını görmek ne anlama gelir? Rüyada aslan ısırması

Vatandaşlar rüya tabirlerinde rüyada aslan ısırması görmenin anlamını merak ediyor. Rüyada aslan tarafından ısırıldığını görmek ne demek, ne manaya gelir, nasıl tabir edilir? Rüyada aslanın ısırdığını görmek ne anlama gelir, tabiri nedir? İşte rüyada aslan ısırmasının tabiri...

Rüyada aslan görmek, genel olarak saltanata, bol rızka, uzun ömre, makam, mevki, itibara işarettir. Ayrıca aslan, devlet başkanlığı anlamına da gelir.

Rüyada aslan ısırması

Rüyada aslanın ısırdığını görmek, maldan ve dünyalıktan görülecek zarara işarettir.

Rüyada aslan tarafından ısırıldığını veya pençesiyle yaralandığını görmek, düşmanından zarar görür.

Aslan tarafından ısırıldığını görmek, ısırdığı miktarda düşmanından bir şeye erişir.