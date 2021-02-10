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Yaşam Rüyada aslan saldırısına uğramak ne anlama gelir? Aslan saldırısı nasıl tabir edilir?
Yaşam

Rüyada aslan saldırısına uğramak ne anlama gelir? Aslan saldırısı nasıl tabir edilir?

Rüyada aslan saldırısına uğradığını görmek ne demek, neyle tabir edilir? Rüyada aslanın saldırısına uğradığını görmenin manası nedir? Vatandaşlar rüyada aslan saldırısı görmek ne demek, manasını merak ediyor. İşte rüyada aslan saldırısı görmenin tabiri...

Yeniakit Publisher
2021-02-10 15:55:00 -
Rüyada aslan saldırısına uğramak ne anlama gelir? Aslan saldırısı nasıl tabir edilir?

Vatandaşlar rüyada aslan saldırısına uğradığını görmenin anlamını merak ediyor. Rüyada aslan saldırısı görmek ne demek, nasıl tabir edilir? Rüyada aslan saldırısına uğramak ne demek? İşte rüyada aslan saldırısı görmenin tabiri...

Rüyada aslan görmek, genel olarak saltanata, bol rızka, uzun ömre, makam, mevki, itibara işarettir. Ayrıca aslan, devlet başkanlığı anlamına da gelir.

Rüyada aslan saldırısına uğramak

Rüyada aslan saldırısına uğradığını görmek, şer olarak yorumlanır. Rüya sahibine düşman tarafından verilecek sıkıntıya işarettir. Rüya sahibinin düşmanlarına, hasımlarına ve rakiplerine karşı tedbir alması gerektiğine yorulur.

Rüyada aslan saldırması, sizi çekemeyen insanların varlığına işarettir. 

İbn-i Sîrîn'e göre; aslan kuvvetli bir düşman demektir. Aslanla boğuştuğunu görmek ise bu düşmanla mücadeleye ve zafer kazanacağına delalettir.

Bir aslanın kendisine doğru geldiği fakat saldırmadığını görmek ise devlette tarafından bir zarar görmeyeceği manasına gelir.

Aslanın kendisini yere yatırdığını fakat öldürmediğini görmek; sıtmaya yakalanacağına işarettir.

Aslan saldırısıya uğradığı görülen bir rüya, hayırlı bir rüya olmaması nedeniyle kimseye anlatılmamalıdır.

Aslandan kaçtığını görmek

Rüyada aslandan kaçtığını ve ondan kurtulduğunu gören korktuğu şeyden kurtulur, selamete çıkar ve haceti yerine gelir.

Rüyada aslandan kaçtığını ve yakalandığını görmek ise, büyük bir zarara uğrayacağına ya da ağır bir hastalığa yakanacağına delalet eder.

Rüyada aslan görmek ne anlama gelir, nasıl tabir edilir? Rüyada aslan görmenin tabiri...
Rüyada aslan görmek ne anlama gelir, nasıl tabir edilir? Rüyada aslan görmenin tabiri...

Yaşam

Rüyada aslan görmek ne anlama gelir, nasıl tabir edilir? Rüyada aslan görmenin tabiri...

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Rüyada dişi aslan görmek ne demek, nasıl tabir edilir?

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