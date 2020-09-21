Türkiye aleyhinde yürüttüğü politikalar nedeniyle son dönemde büyük bir kesimin tepkisini çeken Türkiye Tabipler Birliği, muhalif kanat tarafından destek görmeye devam ediyor.

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve geçtiğimiz yıllarda ‘Gerilla annesi olmak istiyorum’ sözlerini sarfeden sözde sanatçı Füsun Demirel’in jüri üyeliğini yaptığı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde oyuncu Rutkay Aziz, aldığı ödülü Türkiye Tabipler Birliği’ne hediye ederek büyük bir skandala imza attı.

‘Odatv duygulandı’

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın sevince boğulduğu o anları haberleştiren karanlık Odatv ise ‘Rutkay Aziz’den duygulandıran mesaj’ manşetini attı.

Odatv’nin TTB'ye arka çıktığı haberi, ‘Rutkay Aziz terör sevicilerini övdü, Oda TV’ciler duygulandı’ şeklinde yorumlandı.