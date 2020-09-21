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Gündem Rutkay Aziz terör sevicilerini övdü, Oda TV’ciler duygulandı
Gündem

Rutkay Aziz terör sevicilerini övdü, Oda TV’ciler duygulandı

Türkiye aleyhinde yürüttüğü ülke karşıtı politikaları ile gündeme gelen Türk Tabipler Birliği'ne tepki çeken bir destek geldi. Adana Altın Koza Film Festivali’nde oyuncu Rutkay Aziz'in kazandığı ödülü TTB'ye hediye etmesi karanlık Odatv'yi duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:26:00 -
Rutkay Aziz terör sevicilerini övdü, Oda TV’ciler duygulandı

Türkiye aleyhinde yürüttüğü politikalar nedeniyle son dönemde büyük bir kesimin tepkisini çeken Türkiye Tabipler Birliği, muhalif kanat tarafından destek görmeye devam ediyor.

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve geçtiğimiz yıllarda ‘Gerilla annesi olmak istiyorum’ sözlerini sarfeden sözde sanatçı Füsun Demirel’in jüri üyeliğini yaptığı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde oyuncu Rutkay Aziz, aldığı ödülü Türkiye Tabipler Birliği’ne hediye ederek büyük bir skandala imza attı.

‘Odatv duygulandı’

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın sevince boğulduğu o anları haberleştiren karanlık Odatv ise ‘Rutkay Aziz’den duygulandıran mesaj’ manşetini attı.

Odatv’nin TTB'ye arka çıktığı haberi, ‘Rutkay Aziz terör sevicilerini övdü, Oda TV’ciler duygulandı’ şeklinde yorumlandı.

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