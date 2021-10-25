Rütbelerinden sonra isimleri de siliniyor

Türkiye, yıllarca mütedeyyin insanlar başta olmak üzere ülkemize ve milletimize büyük acılar yaşatan darbecilerle tek tek hesaplaşıp darbecilerin rütbelirini söküp cezaevlerine gönderirken, Akit’in haberleri sonrası hala kamu kurumları ve şehir meydanlarını lekeleyen darbecilerin isimlerinin temizlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Şırnak Valiliği, Uludere İlçesi’ndeki darbeci Orgeneral Fevzi Türkeri’nin, Çorum Valiliği ise dönemin darbeci Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi’nin izlerini silmek için gerekli bürokratik işlemleri başlattı. Darbecilerin gözde partisi CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ise Buca’nın ana meydanına verdiği Çevik Bir ismini değiştirmemekte direniyor.

Darbecinin adını değiştirin

Şırnak Valiliği, Uludere İlçesi’nde bulunan ve dönemin darbeci Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri’nin adını taşıyan Orgeneral Fevzi Türkeri Ortaokulu’nun ismini ‘Şehitler ortaokulu’ olarak değiştirmek için harekete geçti. Valilik Özel Kalem Müdürlüğü tarafından gazetemize yapılan açıklamada, cuntacı Fevzi Türkeri’nin adını taşıyan okulun isminin “Şehitler Ortaokulu” olarak değiştirilmesi için önceki gün İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gereken talimat verildi. Konuyla ilgili ulaştığımız Orgeneral Fevzi Türkeri Ortaokulu Müdürü Mükerrem Bulut, isim değişikliği talimatının ulaştığını doğrularken detay vermekten kaçındı.

Çörekçi ayıbına son veriliyor

28 Şubat post modern darbesinin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi’nin ismi de nihayet Çorum’dan siliniyor. Akit’in ‘22 Ağustos’ta “Rütbeleriyle birlikte isimleri de sökülsün” manşeti ve 22 Eylül’deki “28 Şubat cuntacılarının isimleri de sökülsün” haberlerini ihbar kabul eden Çorum Valiliği, Ahmet Çörekçi’nin izlerini silmek için işlemleri başlattı. Çorum Valiliği Özel Kalem Müdürü Niyazi Kızılırmak, 28 Şubat davası kapsamında hapse atılan ve orgeneral rütbesi sökülerek er statüsüne indirilen darbeci Ahmet Çörekçi’nin isminin kamu kurumlarından kaldırılması için ilgili birimlere gereken talimatın verildiğini söyledi.

Çorum'un her köşesinde darbeci lekesi

28 Şubat sürecinde Hava Kuvvetleri Komutanı olan ve dönemin Devlet Bakanı Bekir Aksoy’u Merkez Orduevi’nde davet ederek darbe tebligatını yapan Ahmet Çörekçi’nin ismi Çorum il ve ilçelerinde birçok noktayı kirletiyor. Darbeci Çörekçi’nin ismi Osmancık İlçesinde 1997’de inşa edilen Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu ile Çörekçi Caddesi’ni de lekelemeyi sürdürürken, ilçede bulunan Hava Orgeneral Ahmet Çörekçi Anıtı ise utanç vesikası olarak duruyor. Çörekçi ismi Oğuzlar İlçesi Birtatlı Mahallesinde de bir sokakta yer alıyor.

Bulanık'taki ayıp temizlensin

Öte yandan, Başkan Erdoğan hakkında açılan ‘şiir’ davasını MGK kararlarına bağlayan ve 28 Şubat davası kapsamında tuğgeneral rütbesi sökülerek hapse atılan İdris Koralp’ın ismi de Muş’un Bulanık İlçesi’nde bir caddeyi lekelemeyi sürdürüyor.

Bürokrasi temizliyor CHP direniyor

Mülki idareler darbe lekelerini temizlerken, cuntacıların gözde partisi CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ise tüm itirazlara rağmen İzmir’in en büyük ilçesi olan Buca’nın ana meydanına verilen Çevik Bir’in ismini yaşatmakta ısrar ediyor. Daha önce meydanın isminin “15 Temmuz Demokrasi Meydanı” ya da “Ömer Halisdemir Meydanı” olarak değiştirilmesi tekliflerini reddeden İzmir Belediye Meclisi, 13 Ocak 2017’de, “Bir cadde veya meydana geçmişte adı verilen kişinin ülkenin birliği, bölünmez bütünlüğüne yönelik bir suç işlemiş olması ve bir konuda hüküm giymiş olması” şartı koymuştu. Darbeci Çevik Bir’in rütbeleri sökülerek cezaevine gönderilmesine rağmen ismini meydandan kaldırmamakta direnen CHP’li yöneticiler, “Çevik Bir’in ismi kaldırılacak mı?” şeklindeki sorumuzu, “Gelişmeleri belediyenin resmi sitesinden takip edin” şeklindeki aymaz cevapla geçiştirdi.