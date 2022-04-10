Rutabaga: Şalgam suyu nasıl yapılır? Şalgam suyunun faydaları sizi şaşırtacak!

Hafif acı tadıyla yemeklere eşlik edebilen ve sevilerek içilen bir tat olan şalgam birçok ilginç özelliğe de sahiptir. Kendine özgü rengi ve sıklıkla beraber tüketilen havuçlarıyla da bilinen şalgamın içenlere önemli faydaları vardır.

Şalgam nedir?

Rutabaga yani şalgam, Brassicaceae familyasına ait yuvarlak, elma büyüklüğünde bir kök sebzedir. Bitki güneş ışığına maruz kaldığında, tepenin etrafında açık mor bir allık görülür. Bu sebzenin lahanası ve yaprakları yenilebilir.

Mineral ve vitamin kaynağı

Turplar vücudumuzun düzgün bir şekilde çalışmasına yardımcı olan ve hatta bizi farklı zararlı mikropların zararlı etkilerinden koruyan bir dizi temel besin içerir. Bunlar düşük kalorili bir sebzedir ancak bol miktarda mineral, anti-oksidan ve diyet lifi içerir. A vitamini, Vitamin C, karotenoidler, ksantin ve lutein gibi antioksidanlar içerirler. Bu bitkinin yaprakları, Vitamin K ve alfa linolenik asit gibi omega-3 asitleri bakımından zengindir. Bu sebzede ayrıca B kompleks vitaminleri, bakır, demir, kalsiyum ve manganez gibi mineraller ve bir çok bitkisel besin bulunur.

Şalgam faydaları nelerdir?

Bileşiminde yer alan demir ve kalsiyum ile birlikte vitaminler de vücudun gücünü ve direncini arttırır.

Afrodizyak özelliği vardır.

İştah açıcı tadı ve özelliği şalgam içmenin faydaları arasında önemli bir konumdadır. Aşırı zayıf olan kişilerin kilo almasına katkı sağlar.

Vücuttaki zararlı maddelerin ve toksinlerin atılmasına yardımcı olan şalgam, her organın daha iyi çalışmasını destekler.

Şalgam yararları sindirim sistemine de iyi gelir. Mideyi ve karaciğeri olumlu yönde etkiler.

Demir, kalsiyum yönlerinden zengin olan şalgam diş sağlığına katkıda bulunur ve diş etinin güçlenmesini sağlar.

Akciğer ve bronşlardaki sorunlar ve daha birçok vücut problemini de çözen şalgam daha sağlıklı bir yaşam için mutlaka tüketilmelidir.

Şalgam suyu tansiyon konusunda da yardımcıdır. Düşük tansiyonu olanlar için olumlu etki yapar. Ancak yüksek tansiyon sorunu yaşayanların dikkat etmesi gerekir. Şalgamın tuzlu olması nedeniyle tansiyonları fazla oranda yükselebilir.

“Şalgam suyu şekeri yükseltir mi?” sorusunun cevabı da merak edilir. Şeker oranını düşürdüğü için şalgam şeker hastaları için iyi bir alternatif yaratır.

Şalgam suyu (ev yapımı) tarifi

Şalgam suyu (Ev yapımı) tarifi için malzemeler

1 adet büyük boy şalgam (irice bir yeşil elma boyutunda)

1 adet büyük boy pancar (rengi ve işin püf noktası)

1 kilogram siyah havuç

1,5 tatlı kaşığı limon tuzu

2 servis kaşığı salamuralık tuz

Yarım ekmek

30x 30 cm. boyutunda temiz tülbent bez

1 adet 10 litrelik pet kavanoz

Şalgam suyu (Ev yapımı) tarifi nasıl yapılır?

Şalgam, pancar ve havuçların dış kabuğu tıraşlanır. Şalgam ve pancarlar dilimlenir, havuçlar boyuna 4’e bölünür. Tülbent bezin içine yarım ekmek bohçalanarak, uçlarından düğüm atılır. Tüm malzeme, tuz hariç bidona doldurulur. Tuz bir miktar suyla iyice eritilir ve bidona aktarılır. Bidon ağzına kadar suyla doldurulur. Ağzı sıkıca kapatılır. 15 gün bidon kapağı ASLA açılmayacak. Serin bir balkon köşesinde muhafaza ediniz. 15 gün sonunda kesinlikle maya görevi gören tülbenti, petin içinden çıkarmanız gerekiyor. Şişelere doldurarak şalgam suyunu soğutarak içme zamanı. Ayrıca buzdolabınızda uzun süre saklayabilirsiniz.

Şalgam neye iyi gelir?

-Şalgamın birçok açıdan içenlere yararları vardır. Mideye iyi gelmesi sonucunda sindirimi olumlu yönde etkiler.

-Grip başta olmak üzere tüm soğuk algınlığı hastalıklarını da önler. Kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarını da çözmeye yardımcı olur.

-Kan dolaşımını hızlandırması sonucu kan yapar ve metabolizmayı güçlendirir. Belirli bir miktar çerçevesinde tüketildiği zaman anne sütünü arttırmaya da katkıda bulunur.

-Hemoroid diğer bir deyişle basur sorununa da iyi yönde katkısı vardır. Kolesterol oranını düşürüp dengelemesi de şalgamın diğer bir faydalı yönüdür.