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Dünya Rusya'yla anlaştılar! 3 savaş merkezi kurulacak
Dünya

Rusya'yla anlaştılar! 3 savaş merkezi kurulacak

Rusya ve Belarus, 3 adet savaş merkezi kurulması konusunda anlaştı. Anlaşmaya göre Belarus'ta 1, Rusya'da 2 savaş merkezi kurulacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 09:08:00 -
Rusya'yla anlaştılar! 3 savaş merkezi kurulacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin, Moskova’da bir araya gelerek kritik bir anlaşmaya imza attı.

Batılı ülkeleri kendilerine karşı tehdit unsuru olarak gören Belarus ve Rusya yapılan anlaşma ile 3 kritik bölgeye askeri savaş merkez kurma kararı aldı. Anlaşmaya göre bu askeri merkezlerden biri Belarus’un sürekli gerilim yaşadığı Polonya sınırındaki Grodno Bölgesi’ne kurulacak.

Diğer 2 savaş eğitim merkezi ise Rusya sınırları içerisinde yer alacak. Bu bölgelerden biri, Rusya’nın en güçlü askeri birliklerinin bulunduğu noktalardan Nizhny Novgorod bölgesi, diğeri ise Rusya’nın Polonya sınırındaki Kaliningrad bölgesi oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından anlaşmaya dair yapılan açıklamada, “Şoygu ile Khrenin, Moskova’da yaptıkları toplantıda her 2 ülkenin ordularının ortak eğitimi için 3 muharebe eğitim merkezi kurulması konusunda anlaşma imzaladı” denildi.

Başta Polonya ve Baltık ülkeleri olmak üzere batılı ülkelerin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya karşı muhalif liderleri desteklemesi üzerine Belarus ile batılı ülkeler arasında gerilim artmıştı. Moskova ile yakın ilişkileri olan Lukaşenko, 2 ülke arasındaki askeri işbirliklerinin arttırılması yönünde çalışmalarda bulunmuştu.

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