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Dünya Rusya’yı vurdular
Dünya

Rusya’yı vurdular

Yeniakit Publisher
2023-05-31 12:11:00 - 2023-05-31 12:24:07
Rusya’yı vurdular

Rusya’nın güney bölgesinde bulunan Krasnodar’daki bir petrol tesisine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken Rusya’nın bazı kentlerine ve stratejik tesislerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Rusya’nın güney bölgesindeki Krasnodar kentinde bulunan Ilsky petrol tesisine sabah saatlerine doğru İHA saldırısı gerçekleşti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yerel saatle 04:00 sıralarında tanımlanamayan bir insansız hava aracı Ilsky petrol tesisi topraklarına düştü. Tesislerde yangın çıkmadı ve hasar oluşmadı" denildi.

Açıklamada tesise düşen İHA’nın patlayıcılarla birlikte kontrollü olarak patlatıldığı ve tesisin işleyişinde bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan Ilsky petrol tesisine yapılan İHA saldırısıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının çektiği görüntüler yayınlandı. Görüntülerde İHA’nın petrol tesisine düştüğü anda büyük bir patlama meydana geldiği ve tesislerde büyük bir yangın çıktığı görüldü.

Daha önce de hedef alınmıştı

Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Ilsky petrol tesisinde 3, 5 ve 28 Mayıs tarihlerinde yine insansız hava araçlarıyla saldırı girişimlerinde bulunulmuştu. Rus demiryolları ve kara taşımacılığı için akaryakıt üreten tesiste saldırılar nedeniyle güvenlik önlemleri arttırılmıştı.
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