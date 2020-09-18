Rusya’yı sarsan gelişme! Füze ile tanklarını vurdular

Rusya’nın Astrahan bölgesi yakınlarında yapılan askeri tatbikatta askerler yanlışlıkla T-90A tankını vurdu.

Ülkenin Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar askeri eğitim kampında bulunan en modern tank sistemlerinden olan T-90A tipi tank yanlışlıkla hedef alındı.

Füze ile vuruldu

Tankın 9M113 Konkurs tipi güdümlü anti tank füzesiyle vurulduğu öğrenildi.

Askerler yaralandı

Tankın içerisinde bazı askerler olduğu ve bu askerlerin vücutlarının bazı yerlerinde yanıklar olduğu açıklandı.

Açıklama yapılmadı

Rusya Savunma Bakanlığı ise meydana gelen olay ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Askeri alanda Beyaz Rusya ve Çin askerlerinin Kafkasya 2020 tatbikatı için bölgede bulunduğu açıklandı.