Rusya'yı korkutan ilgili plan! Cesareti olan gelsin... İngiltere bakanı duyurdu: İtalya Ukrayna'ya uzun menzilli füze verdi

Rusya’yı korkutan tedarik! İtalya’dan Ukrayna’ya uzun menzilli füze tedariki! İşte o füze…

İngiltere savunma bakanının açıklamasına göre İtalya Ukrayna’ya uzun menzilli füze tedariki yatığını açıkladı.

İngiltere savunma bakanı, İtalya’nın Ukrayna’ya Storm Shadow füzeleri gönderdiğini belirterek, İtalya’nın Kiev’e silah tedarikiyle ilgili aylardır süren gizliliğin üzerindeki perdeyi kaldırdı. Grant Shapps duyuruyu, füze üreticisi MBDA’nın Ukrayna kuvvetleri tarafından Kırım ve diğer yerlerdeki Rus hedeflerine karşı kullanılan Storm Shadow’u ürettiği İngiltere’deki fabrikayı gezerken yaptı. Shapps, The Times of London’a “Fırtına Gölgesi’nin olağanüstü bir silah olduğunu düşünüyorum” dedi.

FÜZELER FARK YARATIYOR

“Bu silahları özellikle Kırım’da kullanılmak üzere konumlandıranlar İngiltere, Fransa ve İtalya’dır. Bu silahlar çok önemli bir fark yaratıyor” dedi. İngiltere daha önce Storm Shadows’u Ukrayna’ya göndereceğini duyururken, Fransa füzenin SCALP-EG olarak bilinen versiyonunu göndereceğini açıklamıştı. Ancak İtalya çoğunlukla Ukrayna’ya gönderdiği silahlarla ilgili herhangi bir ayrıntı vermeyi reddetti ve MBDA füzesini gönderdiğini hiçbir zaman bildirmedi. Pazartesi günü İtalyan savunma bakanlığından bir sözcü, bir Defence News muhabiri tarafından sorulduğunda Shapps’ın sözleri hakkında yorum yapmayı reddetti. İtalya, Storm Shadow’u ilk olarak 1999 yılında Avrupa füze şirketi MBDA’dan satın aldı ve 2011’de NATO’nun Libya’daki operasyonu sırasında kullanmak üzere yaklaşık 200 adet aldı. Ocak ayında İtalya parlamentosu, seçmenler arasındaki huzursuzluğa ve parlamentodaki bazı partilerin muhalefetine rağmen Ukrayna’ya silah tedarikinin 2024 yılına kadar uzatılması yönünde oy kullandı.

SAMP-T HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Defence News haberine göre, ülkenin sağcı hükümeti şimdiye kadar Ukrayna’ya yönelik silah paketleri listesini gizli tuttu, ancak bildirildiğine göre Stinger’e karadan havaya füzeler, havan topları, Milan veya Panzerfaust tanksavar silahları, Browning ağır makineli tüfekler, MG göndermeyi planladı. -tipi hafif makineli tüfekler, el yapımı patlayıcılara karşı sistemler, çok namlulu roket sistemleri, PzH 2000 obüsler ve araçlar. Geçen yıl hükümet, Fransa ile birlikte bir Samp-T hava savunma sistemi göndereceğini duyurdu. 2013 yılında İtalyan Ordusunda hizmete giren Samp-T, seyir füzeleri, insanlı ve insansız uçaklar ve taktik balistik füzelerle mücadele etmek üzere tasarlanmış kamyon tabanlı bir taktik füzesavar sistemidir.

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İTALYA’NIN BEŞ SİSTEMİ VAR.

Bu ay, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze saldırılarındaki artış göz önüne alındığında, İtalya’nın Ukrayna’nın başka bir sistem talebine yanıt verip vermeyeceği sorulduğunda İtalya dışişleri bakanı Antonio Tajani tarafsız davrandı ve şunları söyledi: “Ukrayna’ya yardım etmek ve elimizdeki araçlar aracılığıyla yanıtlar vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. sahip olmak.” İngiltere’de The Times’a konuşan Shapps, Almanya’yı Ukrayna’ya Taurus seyir füzesini göndermekten çekindiği için de eleştirdi. “Fransa, Britanya ve İtalya, Boğa Burcu’nun, Fırtına Gölgesi’nin veya Saç Derisi’nin son derece etkili olduğunu gösterdi. Sınırlı sayıda olmasına rağmen, Almanya’da çok sayıda mevcut. Dolayısıyla evet mutlaka sağlanması gerekiyor. Bunun önemli bir etki yaratacağı açıktır” dedi.