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Dünya Rusya'yı karşımıza alıp SİHA verdik! PKK/YPG'ye destek mesajı verdiler
Dünya

Rusya'yı karşımıza alıp SİHA verdik! PKK/YPG'ye destek mesajı verdiler

Rusya'nın karşı çıkmasına rağmen Bayraktar TB2 SİHA'ları verdiğimiz Ukrayna'da bazı askerler YPG/PKK için destek mesajı verdi. Ukrayna askerlerinin bu tavrı büyük dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 02:29:00 -
Rusya'yı karşımıza alıp SİHA verdik! PKK/YPG'ye destek mesajı verdiler

Ukrayna askerleri, Türkiye’nin Pençe – Kılıç Harekatı ile darbe indirdiği terör örgütü PKK/YPG’ye destek mesajı yayınladı.

Rusya’yla savaş halinde olan Ukrayna askerleri, skandal bir harekete imza attı. Rusya’ya karşı mücadelede Türkiye’den giden silahlara rağmen Ukrayna tarafından tepki çeken bir görüntü paylaşıldı.

YPG'li teröristler için mesaj

Ukrayna saflarında savaşan, Ukraynalı ve uluslararası “anarşist” örgütlerin oluşturduğu “Ukrayna Direniş Komitesi” adlı örgüt, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Pençe Kılıç Harekatı’yla ağır darbe vurduğu Suriye’nin kuzeyindeki YPG/PKK’lı teröristlere destek mesajı gönderdi.

Terörist paçavrası önünde poz verdiler

Eskiden terör örgütü YPG bünyesinde bulunan Amerikalı, Batılı ve Ukraynalı paralı askerlerden oluşan Ukrayna Direniş Komitesi, Rusça yayın yapan Telegram kanalı üzerinden fotoğraf paylaştı. İki askerin elinde tuttuğu pankartta, “Halklara güç – imparatorluklara ölüm. Biji berxwedana Rojava (Yaşasın Rojava direnişi)” yazdığı görüldü. Fotoğrafta, Ukrayna üniformalı iki asker, söz konusu mesajın yazılı olduğu ve sözde örgüt bayrağı çizili olan bir mukavva parçası tutarak poz verdi.

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