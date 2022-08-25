Rusya'ya yüzlerce İHA satılacaktı! Sessizliklerini bozdular

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) başka ülkelere silah ihraç ettiklerini öne sürdü.

Devrim Muhafızları yetkilisi İran'ın doğusunda yer alan Meşhed ilinde bulunan bir üniversitede pazartesi günü yaptığı konuşmada IRGC'nin diğer ülkelerle yaptığı silah ticaretinden bahsetti.

IRGC Hava Uzay birimi Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hacızade, geçmiş yıllara kıyasla büyük ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti.

Askeri alanda mevcut süreç için birtakım kazanımlar elde ettiklerini belirten Hacızade, daha önceleri küçücük malzemeleri bile yurt dışından ithal ettiklerini söylerken şu anki durumun büyük oranda değiştiğini vurguladı.

Hacızade, birçok ülkeye insansız hava aracının yanı sıra füze sistemleri de sattıklarını açıkladı.

İran'ın yerli askeri üretim endüstrisine övgülerde bulunan Hacızade, "Şüphesiz ki bu, üniversiteler ile askeriye arasında bir ilişki zincirinin inşa edilmesinden doğan bir süreçtir." diye konuştu.

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Üniversitelerle işbirliği

Hacızade böylece, Devrim Muhafızları'nın bazı üniversitelerle iş birliğini yaptığını da doğrulamış oldu.

İran daha önce Etiyopya ve Venezüela'ya İHA satışı gerçekleştirmişti.

Son olarak ABD, İran'ın Rusya'ya İHA satışı yapma arayışında olduğunu vurgulamıştı. Rusya'nın Ukrayna işgalinde yaşadığı kayıpları telafi etmek için İran'dan insansız hava aracı temin edeceği yönündeki haberler bir süre önce kamuoyunun gündemine gelmişti.

ABD'nin "İran'ın Rusya'ya yüzlerce insansız hava aracı göndermeye hazırlandığına" dair iddiaları kamuoyuna duyurması sonrası Tahran yönetimi, ülke genelinde 150 İHA'nın katılımıyla bir tatbikat yapılacağını açıklamıştı.

Kaynak: Mepa News