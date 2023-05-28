Rusya’ya yönelik Ukrayna'dan yeni yaptırım kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, “Bir başka yaptırım günü. Terör için çalışan ve çoğu Rus olan tüzel ve gerçek kişilere yönelik yaptırımlar açıklıyoruz. Toplamda 220 şirket ve 51 kişi. Bunlar savunma sanayi işletmeleri ve ilgili Rus şirketleridir. Savaşa hizmet eden şirketlerdir” ifadelerine yer verdi.

Zelenski, bazı şirket ve kişilerin Rusya sınırları dışında faaliyet gösterdiğini belirterek, “Bunların hepsi terörist devletin topraklarında faaliyet göstermiyor, bazıları başka ülkelerde. Ancak herkes küresel baskı görecek. Adım adım, doğrudan ya da dolaylı olarak Rusya için çalışan herkes hakkında eksiksiz veri topluyoruz. Bu kişilerin her biri engellenecek” dedi. (İLKHA)