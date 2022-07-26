Rusya'ya uygulanan ambargo Türkiye'ye yaradı

Dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden olan Rusya'ya uygulanan ambargolar nedeniyle Rusya ve Türkiye arasındaki tarımsal ticaret hacmi artış gösteriyor. Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Akcan, "Savaşın ardından Rusya'nın talebiyle ihracat imkânlarımızı artırmanın gayreti içindeyiz. Rusya'ya uygulanan ambargo tohum sektörü için de geçerli" dedi.

"Stratejik tohumlarda güçlüyüz"

Savaş Akcan, "Dış ticaret verilerine baktığımızda ise sadece tohumda 185 milyon dolarlık ihracat, 208 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. 2011 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 61, 2014'de yüzde 79, 2018'de yüzde 85 olmuştur. Birliğimizin dış ticaret rakamlarını tüm bitki üretim materyallerine göre değerlendirdiğimizde 2021 yılında ihracatımız 341 milyon dolar, ithalatımız ise 263 milyon dolardır. İhracatımızın, ithalatı karşılama oranı yüzde 130'dur. 2022 yılı tohum üretim hedefimiz 1,5 milyon tondur. Öte yandan stratejik tohumluklarda çok güçlüyüz. Örneğin buğdayda ülkemizin tohum üretiminin ihtiyacımızı karşılama oranı yüzde 97, mısırda yüzde 259, ayçiçeğinde yüzde 755, şekerpancarında yüzde 91, arpada yüzde 70'dir. Baklagillerde ise kuru fasulye, mercimek ve nohutta yüzde 100'ün üzerindedir. Türkiye'de 2021 yılında 502 bin tonu buğday, 140 bin tonu arpa, 448 bin tonu patates, 70 bin tonu mısır, 36 bin tonu ayçiçeği, 45bin tonu mercimek, 2 bin 800 tonu sebze grubu olmak üzere toplamda 1 milyon 324 bin ton tohum üretilmiştir" ifadelerini kullandı.

Tohumculuk sektörü Growtech'te bir araya gelecek

Özellikle tohum ve fide firmalarının pandemi koşullarının devam etmesine rağmen geçtiğimiz yıl Growtech fuarından çok memnun kaldıklarını kaydeden Savaş Akcan, "Fuar sayesinde geleceğe yönelik iş bağlantıları kurduk ve daha önce temelini attığımız bağlantıları ilerletme imkânı bulduk. Firmalarımız, alım heyeti program ve ziyaretlerinden de etkin olarak faydalandılar. Ben bu yıl da tohumculuk ve diğer sektör paydaşlarının yeni iş birliklerine imza atacaklarına inanıyorum. Growtech Fuarı firmalarımızın ticari bağlantı sayısını artırıyor ve mevcut bağlantıların çerçevesini genişletiyor. Fuar, sektörümüzün global arenasıdır" diye konuştu.

Tarım sektöründe uluslararası sektörel iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Growtech Fuar Direktörü Engin Er, Growtech ile yerli ve yabancı firmaların, akademisyenlerin ve mesleki kuruluşların 23-26 Kasım'da 21'inci kez bir araya geleceğini dile getirdi.

Growtech'te, tarım sektörü için yaşamsal önem taşıyan bu süreçte tohumculuk ve tarımdaki güncel gelişmeler konusunda uluslararası paylaşımların öne çıkacağını vurgulayan Engin Er, bu yıl Hollanda, İspanya, Çin, Afrika ve Güney Kore'nin kuracağı pavilyonlarla katılımın daha da zenginleşeceğinin altını çizdi.

Er sözlerine şöyle devam etti:

"Tohum sektörü, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Growtech'ten uluslararası boyutta faydalanabilecek. Geçen yıl yapılan etkinliklere bu yıl da yer Information Classification: General vereceğiz. Fuar süresince ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri, Bitki Islahı Proje Pazarı, Alım Heyeti Programı, B2B görüşmeler ve uluslararası konferansların da yer alacağı tarım sohbetleri ile tüm katılımcı ve ziyaretçilerimiz tarım sektörüne dair gündem konularını Growtech'te takip edebilecek. Tarım sektörün nabzı bu yıl yine Growtech'te atacak."