Rusya'ya SİHA satılacak mı? Bayraktar'dan dünya gündemine oturan açıklama!

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Ukrayna'ya ve Rusya'ya yönelik silahlı insansız hava araçları (SİHA) satışlarının geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

CNN International'a röportaj veren Bayraktar, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya asla SİHA satmadıklarını ve satmayacaklarını ilan etti.

CNN muhabirinin SİHA teknolojisinin Rusya'ya satılıp satılmayacağına dair bir soruyu yanıtlayan Baykar CEO'su Bayraktar, "(Rusya'ya) hiçbir şey iletmedik veya (ondan) tedarik etmedik. Biz asla böyle bir şey yapmayız. Çünkü Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliği için verdiği direnişi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye ile Ukrayna arasındaki SİHA ticaretine de değinen Bayraktar, bu ticaretin iki ülke arasındaki havacılık ve uzay alanlarında stratejik düzeyde mevcut ilişkiler bağlamında yürütüldüğünü kaydetti.

Bayraktar ayrıca Türkiye ile Ukrayna'nın SİHA teknolojisi konusunda kazan-kazan modeli üzerinden gelişmeler elde ettiğini söyledi.

Türkiye'nin SİHA teknolojisi kapsamında Ukrayna'yı desteklediğini belirten Bayraktar, SİHA'larda kullanılan türbin motorlarını Ukrayna'dan temin ettiklerini açıkladı.

Ukrayna ile Türkiye arasındaki savunma sanayi alanındaki iş birliğinin önümüzdeki zamanlarda da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Mepa News