Rusya'ya saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen geçici ateşkes sürecinin Ukrayna ordusu tarafından 6 bin 558 kez ihlal edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan 12 Nisan sonuna kadar Ukrayna'da ateşkes ilan ettiği anımsatıldı.

Rus ordusunun ateşkese uyduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna güçleri, ateşkese rağmen insansız hava araçları ve topçularla birliklerimizin pozisyonlarına, sınırda bulunan Belgorod ve Kursk bölgelerindeki sivil unsurlara yönelik saldırılar düzenlemeye devam etti. Toplam 6 bin 558 ateşkes ihlali kaydedildi. Genel olarak gündüz saatlerinde, tüm cephe hattı boyunca düşmanın saldırı yoğunluğu azalmıştı."

Rus ordusu Ukrayna'daki tüm cephelerde askeri eylemlerini durdururken, Kiev de karşılıklı olarak ateşkese uygun hareket etme kararı almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce Rusya’ya Paskalya Bayramı dolayısıyla ateşkes ilan etme çağrısında bulunmuştu.