  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İBB’deki yolsuzluk ağının sonu: İmamoğlu ve avaneleri köşeye sıkıştı! Duruşma devam ediyor Trump’ın hakaretlerine uğramıştı! Papa’dan cevap geldi İran ablukaya ilişkin geri adım atmıyor ‘Daha yeni başladık’ ABD, İran’dan neler istedi? İşte müzakerelerde masayı dağıtan maddeler Ünlü galericiden milyonluk vurgun: 233 araca el konuldu ‘Deniz ablukasına’ dahil olmayacağız” Tokatlanmaya doyamadı! ABD ile İran arasında ikinci tur ihtimali ABB'nin mumu yatsıya kadar bile yanmadı! Çalışma olmazsa yol çilesi tabi bitmez! Aralarında CHP’li başkan da var! İZBETON'da 'villa' oyunu Çin'e petrol şoku: Suudi sevkiyatı yarıya düşüyor
Dünya
Dünya

Rusya'ya saldırı düzenlendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Rusya'ya saldırı düzenlendi

Rusya'dan yapılan açıklamada "Ukrayna ordusu 6 bin 558 kez ateşkes sürecini ihlal etti" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen geçici ateşkes sürecinin Ukrayna ordusu tarafından 6 bin 558 kez ihlal edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan 12 Nisan sonuna kadar Ukrayna'da ateşkes ilan ettiği anımsatıldı.

Rus ordusunun ateşkese uyduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna güçleri, ateşkese rağmen insansız hava araçları ve topçularla birliklerimizin pozisyonlarına, sınırda bulunan Belgorod ve Kursk bölgelerindeki sivil unsurlara yönelik saldırılar düzenlemeye devam etti. Toplam 6 bin 558 ateşkes ihlali kaydedildi. Genel olarak gündüz saatlerinde, tüm cephe hattı boyunca düşmanın saldırı yoğunluğu azalmıştı."

 

Putin, geçen hafta Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan 12 Nisan sonuna kadar Ukrayna'da ateşkes ilan etme kararı almıştı.

Rus ordusu Ukrayna'daki tüm cephelerde askeri eylemlerini durdururken, Kiev de karşılıklı olarak ateşkese uygun hareket etme kararı almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce Rusya’ya Paskalya Bayramı dolayısıyla ateşkes ilan etme çağrısında bulunmuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23