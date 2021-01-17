  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'ya kritik çağrı: Serbest bırakın
Dünya

Rusya'ya kritik çağrı: Serbest bırakın

Avrupa Birliği (AB), Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 23:04:00 -
Rusya'ya kritik çağrı: Serbest bırakın

Avrupa Birliği (AB), Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya çağrı yaptı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki paylaşımında, Navalnıy'ın gözaltına alınmasının "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Michel, "Rus makamlarına Navalnıy'ı acilen serbest bırakmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medya mesajında aynı çağrıyı tekrarlayarak, Navalnıy'ın haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Borrell mesajında, "Yargının siyasileşmesi kabul edilemez." ifadesine yer verdi.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği ileri sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte oy oranları...
Siyaset

Son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte oy oranları...

KONDA Araştırma Şirketi, Aralık ayı seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Ders ortalaması nasıl öğrenilir? Ortalamaya nasıl bakılır? MEB ilk dönem not ortalamaları
Eğitim

Ders ortalaması nasıl öğrenilir? Ortalamaya nasıl bakılır? MEB ilk dönem not ortalamaları

Ders ortalaması nasıl öğrenilir e okuldan? Lise not ortalaması nasıl öğrenilir, okul ortalaması nasıl öğrenilir, karne not ortalaması nasıl ..
Bu ne yaman çelişki! Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ilginç uyarı: Tasfiye etmek istiyorlar
Siyaset

Bu ne yaman çelişki! Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ilginç uyarı: Tasfiye etmek istiyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 28 Şubatçı zihniyetin temsilcisi CHP ile kol kola yol yürüdüğünü ve aynı söylemlerle muhalefe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay