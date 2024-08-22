Rusya’ya karşı yeni hamle…Ukrayna yerli İHA üretimine odaklandı! Zelenski'den müjde

22 Ağustos 2024 – Ukrayna Savunma Bakanlığı, yerli insansız hava araçları (İHA), elektronik harp (EW) sistemleri ve iletişim ekipmanlarının tedariki için yeni anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmalar, Ukrayna’nın savunma yeteneklerini güçlendirmeyi ve ulusal güvenliği artırmayı hedefleyen stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Anlaşmalar, Savunma Tedarik Ajansı tarafından sonuçlandırıldı ve çeşitli Ukraynalı şirketlerle işbirliğini içeriyor. Detayları açıklanmayan bu sözleşmeler, Ukrayna’nın yerli teknoloji üretimine odaklanarak hem savunma sanayisini hem de yerel ekonomiyi desteklemeyi amaçlıyor. Savunma Bakan Yardımcısı Dmytro Klimenkov, yerli üretim ürünlere verilen önemin ulusal güvenliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda Ukrayna ekonomisine ve iş yaratmaya da katkı sağladığını vurguladı.

YENİ ANLAŞMALAR NE İÇERİYOR?

Yeni imzalanan anlaşmalar, Ukrayna’nın askeri yeteneklerini modernize etmeyi ve operasyonel ihtiyaçlara uygun güvenilir ekipman sağlamayı hedefliyor. Bu çerçevede, Ukraynalı şirket Ukrspecsystems tarafından geliştirilen Shark insansız hava aracı, düşman hatlarının 60 kilometre gerisinde uçabilme kapasitesine sahip. Bu İHA, topçu hedeflemesi ve savaş alanı gözetimi için kritik bir rol oynayacak.

Savunma Tedarik Ajansı Müdürü Maryna Bezrukova, bakanlığın yerel üreticilerle etkili ilişkiler kurarak savaş alanındaki talepleri hızla tedarik sözleşmelerine dönüştürdüğünü belirtti. Bakanlık, askeri kullanıcılardan geri bildirim toplayarak bu verileri üreticilere entegre etmeye teşvik ediyor. Ayrıca, Ukraynalı şirketlerle işbirliğini genişletmeye ve daha fazla sözleşme imzalamaya devam ediyor.

ÖNCEKİ SÖZLEŞMELER VE YATIRIMLAR

Bu yeni anlaşmalar, Ukrayna’nın daha önce kara tabanlı kamikaze dronları ve mühimmat üretimi için 3,7 milyar UAH değerinde imzaladığı sözleşmeleri takip ediyor. 2024’ün başından bu yana, Savunma Tedarik Ajansı, dronlara ve insansız hava sistemlerine toplamda 30 milyar UAH yatırım yapmış ve Ağustos ortasına kadar 350.000’den fazla dron için sözleşme imzalamıştır.

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Ukrayna’nın savunma altyapısını güçlendirme çabaları, mevcut güvenlik zorluklarına karşı direnç geliştirmeyi ve askeri modernizasyonu vurguluyor. Bu çabalar, Ukrayna’nın uzun vadeli güvenlik stratejileri ve savunma kapasitesinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.