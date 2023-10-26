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Dünya Rusya'ya karşı savaşıyorlar: Sibirya taburunda Türk etkisi! Fransız ajanslar dünyaya paylaştı
Dünya

Rusya'ya karşı savaşıyorlar: Sibirya taburunda Türk etkisi! Fransız ajanslar dünyaya paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-10-26 20:54:00 - 2023-10-26 20:59:29
Rusya'ya karşı savaşıyorlar: Sibirya taburunda Türk etkisi! Fransız ajanslar dünyaya paylaştı

Ukrayna savaşı devam ederken Rus saldırılarına karşı 24 Ekim 2023 tarihinde Ukrayna'da kurulan Sibirya Taburunda, Yakutistan'dan ve diğer Türk halklarından gelen kişiler yer alıyor.

İşgalci Rus saldırılarına karşı mücadele eden Ukrayna'da 24 Ekim 2023 tarihinde tamamı Rus ve Rusya'daki etnik azınlık temsilcilerinden oluşan Sibirya Taburu kuruldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösterecek olan taburun içinde Buryatların olduğu da kaydedildi.

SİBİRYA TABURU

Özgür Avrupa Radyosunun (RFE/RL) belirttiği kaynaklara göre; taburun içinde Türk halklarından birçok kişi yer alıyor. Fransa merkezli haber ajansı Agence France Presse (AFP), bir askerle yaptığı röportajda, "Bu adam adını vermedi, sadece Uygur lakabını verdi" açıklamasını yaptı. Öte yandan RFE/RL ise fotoğraf için "Uygur olduğunu işaret etti" yorumunda bulundu. Askerin Doğu Türkistan coğrafyasından Yakutistan'a göç eden Uygur Türklerinden olduğu düşünülüyor.

"ÇARLIK RUSYASI DİLİMİZİ VE KÜLTÜRÜMÜZÜ SÖMÜRGELEŞTİRDİ"

Yakutistan'dan geldiğini belirten ismini vermek istemeyen 34 yaşındaki Ukrayna üniformalı asker ise Saha Türklerinden olduğunu ifade etti. Öte yandan 29 yaşındaki Buryat asker ise cepheye Ukrayna'dan gönüllü olarak katıldığını dile getirdi. Buryat asker, Rusların zorla seferber edildiğini ve maaşla kandırıldıklarını vurguladı. Asker, "Çarlık Rusya'sından başlayarak, bizi sömürgeleştirdiklerinde kültürümüzü, dilimizi ve geleneklerimizi yok ettiler. Bu, saf ve basit bir Ruslaştırmaydı" dedi.
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SİBİRYA TABURU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Ukrayna’da tamamı Rus vatandaşlarından oluşan "Sibirya" (Sıbir) Taburu kuruldu. Tabur, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başmüdürlüğüne bağlı uluslararası lejyonun bir birliği olarak faaliyet gösterecek. Ukrayna yetkilileri, taburun, Ukrayna ordusuna katılmak istedikleri için üçüncü ülkeler üzerinden Ukrayna’ya gelen düzinelerce Rusu ve Rusya'daki yerli halkların temsilcisini bir araya getirdiğini kaydetti. QHA ajansına göre: Ukrayna'ya destek veren Rusya Özgürlük Lejyonu gibi gönüllü grupların aksine bu tabur, Ukrayna ordusunun bir parçası olarak faaliyet gösterecek.

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Yorumlar

İsmail

Yahudi uşağı Batılı kefereler için ve Yahudi Zelenskinin komutası altında savaşan "kavmiyetçi" **ler ordusu! Müminler ALLAH yolunda savaşırlar (Taliban gibi Hamas gibi vs vs), kâfirler ve münafıklar ise Tağutlar yolunda savaşırlar! Ve böyleleri de en nihayetinde cehennemin dibini boylar. HasbunAllah ve niğmel vekil...

Misafir

Gavurkar için kendinize yazik etmeyin yahu
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