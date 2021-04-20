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Dünya Rusya'ya karşı görülmemiş nükleer tehdit
Dünya

Rusya'ya karşı görülmemiş nükleer tehdit

ABD Stratejik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya kastedilerek "Taraflardan birini, nükleer silah kullanımını en az kötü seçenek olarak görmeye itecek" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 13:27:00 -
Rusya'ya karşı görülmemiş nükleer tehdit

ABD Stratejik Komutanlığı'nın (STRATCOM), Rusya'nın son dönemdeki faaliyetlerine yönelik yaptığı paylaşımda nükleer silah kullanımından bahsetmesi dikkat çekti.

STRATCOM'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bugünkü çatışma yelpazesi ne doğrusal ne de öngörülebilir." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, süregelen çatışmada "taraflardan birini, nükleer silah kullanımını en az kötü seçenek olarak görmeye itecek" koşullara yol açan ihtimallerin hesaba katılması gerektiği kaydedildi.

Yapılan paylaşım sosyal medyada birçok kullanıcının dikkatini çekti.

Kullanıcılar "nükleer bir çatışma riski kapıda mı?" sorusunu gündeme getirirken, yapılan paylaşımın ABD'den Rusya'ya bir gözdağı girişimi olduğu da değerlendirildi.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

şeyh şamil

dünya babanızın çiftliği oyun alanı değildir. bir an önce bu nükleer silahlar ortak bir komisyonla imha edilmeli. kim kimi tehdit ediyor. küçücük dünyayı onlarca kez yok edecek nükleer silah var dünyada. kime yararı var bunun.
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