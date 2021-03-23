Rusya'ya karşı askeri işbirliği! Onayladılar

Norveç ve Almanya'nın 2017'den beri görüşmeleri süren denizaltı ve füzelerini ortaklaşa üretmeyi amaçlayan işbirliği anlaşmasının onaylandığı bildirildi.

Norveç Savunma Bakanlığı, 212CD tipi denizaltılarla ilgili anlaşıldığını ve denizaltı için üretilen füzelerin ortak geliştirilmesi konusunda da anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Nihai sözleşme Alman parlamentosu tarafından yaz aylarında onaylanacağı tahmin ediliyor.

Açıklamaya göre, ilk denizaltı 2029'da teslim edilecek ve proje için toplam 45 milyar Norveç Kronu ödenek ayırılacak.

Rusya'ya karşı Anglosakson ittifakı

Anglosakson ittifakının yeni yapısı Hint-Pasifik bölgesinde Çin'e meydan okumakla yetinmeyecek. ABD, İngiltere, Danimarka ve Norveç Barents denizinden başlayarak Kuzey denizi-Manş denizi istikametinde Rus donanmasının hareket kabiliyetini sınırlayacak bir görev gücü de oluşturuyor.

"Dört Ülke Barents Denizi Görev Gücü"nün hedefi, Norveç'in doğusundaki Kola yarımadasının kuzeyine konuşlanarak Rusya'nın Kuzey Filosu'nu mümkün olan en yakın mesafeden gözlem altında tutmak olacak. ABD-İngiltere-Danimarka-Norveç ortak görev gücü Kuzey Kutup bölgesine yönelik Murmansk Deniz Üssü kaynaklı Rus donanma hareketliliğinin başlangıç noktasına baskı yaparak tam saha savunması uygulayacak.

Murmansk Deniz Üssü İkinci Dünya Savaşı'nda SSCB'nin ihtiyaç duyduğu askeri malzemenin sevkiyatı açısından hayati rol oynamıştı. Soğuk Savaş yıllarında ise Sovyet nükleer denizaltı filosunun kalesiydi.

Kaynak: star.com.tr