  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yurtdışında gördü, Diyarbakır'a açtı! Şimdi paraya para demiyor

6'lı masada bir kriz daha! Bakanlık kavgası başladı

Katar'ın dev enerji projesi: Milyar dolarlık mega anlaşma! Dünyanın en büyük LNG - NFS projesi...

'Dolara müdahale gelecek' diyen İslam Memiş hem rakam hem de tarih verdi! Dövizi olanlar dikkat

Almanlardan bomba itiraf: Lufthansa'yı geçtiler

Başkan Erdoğan: Bunu yapanların amacı sosyal yapımızı çökertmek

Murat Karayılan’ın dediği olmuştu! İYİ Parti'ye seçim sonuçları tokadı

"Türk aile hayatı" dediğiniz bu mu? Zehra Çilingiroğlu "o erkekle" değil "bu erkekle" eğlenmiş

Dünyayı ayağa kaldıran son dakika gelişmesi! Balistik füze fırlatıldı

Yapan pişman olmaz! Çocukları ekran esaretinden kurtarmanın yolları
Dünya Rusya'ya hiç beklemediği yerden darbe
Dünya

Rusya'ya hiç beklemediği yerden darbe

Çin, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde Rusya'ya bağlanmak için yapılan referandum sonrası toprak bütünlüğü yaparak, siyasi çözüm çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 22:07:00 -
Rusya'ya hiç beklemediği yerden darbe

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cun, yaptığı açıklamada, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Son gelişmelerin herkesin barış için çaba göstermesinin zorunlu olduğunu gösterdiğini ifade eden Cang, "Görevimiz, tarafları en kısa sürede siyasi çözüme kapı açmaya zorlamak, meşru kaygıların müzakerelere dahil edilmesini ve tüm seçeneklerin masada olmasını sağlamak olmalı." dedi.

Çok sayıda ülkenin Ukrayna'daki krizin uzaması ve etkilerinin yayılmasına dair kaygılarını dile getirdiği, çatışmaların durdurulması için diyalog ve müzakere çağrısı yaptığını anımsatan Cang, "Bloklar arası cepheleşme, siyasi tecrit, yaptırımlar ve baskılar meseleyi yalnızca çıkmaza sokacaktır." diye konuştu.

Cang, Çin'in referandum sonuçlarını tanıyıp tanımayacağına dair bir açıklama yapmadı.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlenmişti.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmıştı.

Çok sayıda ülke referandumları tanımadığını açıklarken, ABD ve AB, "sahte" referandumlar nedeniyle Rusya'ya ilave yaptırımlar uygulayacaklarını açıklamıştı.

Referandum sonucunda Rusya'nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi bekleniyor. Kırım, 2014'te benzer bir referandumun ardından Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Ukrayna Savaşı'nın başlamasından hemen önce Pekin Kış Olimpiyatları'nda Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesinde "iki ülke dostluğunun limiti olmadığını" açıklaması, Moskova'nın Ukrayna'da başlatacağı askeri operasyona örtülü bir destek olarak yorumlanmıştı.

Pekin, krizin başlangıcından itibaren Ukrayna'daki savaş ile ilgili "işgal", "saldırı" sözcüklerini ve "kınama" anlamına gelecek ifadeleri kullanmaktan kaçınmış, Batı'nın ekonomik yaptırım uyguladığı Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin savaşın ardından arttığı gözlenmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23