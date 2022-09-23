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Dünya Rusya'ya esir düşen Ukraynalı askerin son hali tüyler ürpertti!
Dünya

Rusya'ya esir düşen Ukraynalı askerin son hali tüyler ürpertti!

Rusya'nın Mariupol/Azovstal kuşatmasında uzun zaman direniş gösterip, esir düşen Ukraynalı bir askerin hali tüyler ürpertti.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 19:53:00 - 2022-09-23 19:55:03

 Yeniakit.com.tr 

Rusya sınırındaki Maripul/Azovstal bölgesinde kuşatmaya karşı uzun süre direnen Ukraynalı bir askerin serbest kaldıktan sonraki görüntüsü tüyler ürpertti.

Ukrayna basını askerin esir düşmeden önceki hali ile esir kalıp serbest kaldığını halinin görüntüsünü servis etti. Fotoğrafta, esir düşen askerin zayıfladığı, gözlerinin altının şiştiği ve kollarının kırıldığı gözlendi.

Esir düşmeden önce

Esir kalıp kurtulduktan sonra

Ukrayna, Maripul/Azovstal'da Deniz piyadeleri ve Azov Taburu ile 3 ay süren bir direniş göstererek, Rusya Dinyeper nehrinin doğusuna ilerleyişinin önünü kesmişti.

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