Rusya'ya en çok yaptırım uygulayan ülke belli oldu

Yeniakit Ankara

Ukrayna’yı işgal girişimi sonrası Rusya’ya yoğun yaptırımlar uygulandığını belirten Alpar, yaptırımlarda İsviçre (1103) ve İngiltere'nin (1098) başı çekmekte olduğunu ifade etti. Ardından AB (940) ve ABD (838), Kanada, Avustralya ve Japonya en fazla alanlarda yaptırım uygulayan diğer ülkeler olarak sıralanıyor.

Alpar, halen en çok yaptırım uygulanan ülkeleri ise sırasıyla Rusya, İran, Suriye, Kuzey Kore, Venezuela olduğunu bir grafikle yayınladı.

SDE Başkanı Alpar'ın "Yaptırımlar ve Güvenlik" başlıklı makalesindeki ilgili bölüm şöyle:

"Halen Ukrayna’yı işgal girişimi sonrası Rusya’ya da yoğun yaptırımlar uygulanmaktadır ve yaptırım uygulanan alanların sayısı giderek artmaktadır. Yaptırımlarda İsviçre (1103) ve İngiltere (1098) başı çekmektedir. Ardından AB (940) ve ABD (838) gelmektedir. Kanada, Avustralya ve Japonya en fazla alanlarda yaptırım uygulayan diğer ülkelerdir. Avustralya’nın İngiltere ile birlikte hareket ettiği, Fransa’nın ise AB’den ayrı kendi belirlediği alanlarda da yaptırım uyguladığı görülmektedir. Yaptırım sisteminin denetimini ise yine bu ülkeler yapıyor. Zaten kurgulanan sistem kendi derin denetim sistemini de oluşturmuş durumda.

Diğer taraftan Türkiye açısından, halen yaptırım uygulanan ülkeler değerlendirildiğinde, dünyada en fazla yaptırım uygulanan 6 ülkeden 3’ü ile komşu olduğu görülür. Kaldı ki bu 3 ülkeye uygulanan yaptırımların miktarı diğerlerinin çok çok üzerindedir.

Şüphesiz bir noktadan sonra yaptırımlar sadece uygulanan ülkeye değil, onunla ticaret yapan ülkelere de zarar vermektedir. O halde Türkiye’nin yoğun ticari ilişkiler içinde olduğu ülkelere karşı yıllardır bitip bilmeyen bu yaptırımların gerçekte kime zarar verdiğini de yeniden sorgulamak gerekir."