Rusya'ya darbe! Bir önceki aya göre...

Rusya'nın uluslararası rezervleri nisanda bir önceki aya göre 13,3 milyar dolar gerileyerek 593 milyar dolara indi.

Rusya Merkez Bankasınca açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri 1 Mayıs 2022 itibarıyla 1 Nisan'a kıyasla yüzde 2,2 azaldı.

Bu dönemde Rusya'nın uluslararası rezervleri 606,3 milyar dolardan 593 milyar dolara düştü.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının, uluslararası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Rusya Merkez Bankası, söz konusu adıma karşılık hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.