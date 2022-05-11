  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'ya darbe! Bir önceki aya göre...
Dünya

Rusya'ya darbe! Bir önceki aya göre...

Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın uluslararası rezervleri nisanda bir önceki aya göre 13,3 milyar dolar gerileyerek 593 milyar dolara düştü.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 20:33:00 -
Rusya'ya darbe! Bir önceki aya göre...

Rusya'nın uluslararası rezervleri nisanda bir önceki aya göre 13,3 milyar dolar gerileyerek 593 milyar dolara indi.

Rusya Merkez Bankasınca açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri 1 Mayıs 2022 itibarıyla 1 Nisan'a kıyasla yüzde 2,2 azaldı.

Bu dönemde Rusya'nın uluslararası rezervleri 606,3 milyar dolardan 593 milyar dolara düştü.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının, uluslararası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Rusya Merkez Bankası, söz konusu adıma karşılık hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay