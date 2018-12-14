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Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti

ABD’de ajanlıkla suçlanan Rusya vatandaşı Maria Butina, çıkarıldığı mahkemede işbirliği yaparak suçlamaları kabul etti.

14 Aralık 2018 Cuma 06:26
Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti

Geçtiğimiz Temmuz ayında ABD’de Rusya adına bilgi topladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rusya Vatandaşı Maria Butina Washington’da çıkarıldığı mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti. Mahkemede soruları cevaplayan Butina’nın akıl sağlığının yerinde olduğu kanısına varıldıktan sonra hakim tarafından, “Eğer suçu itiraf edersen cezayı verdikten hemen sonra sınır dışı edilebileceğini biliyor musun?” sorusu soruldu. Butina bu soruyu olumlu cevapladıktan sonra tüm soruları cevapladı. İşbirliği yaptığını kabul eden Butina, mahkeme salonundan çıkartıldı. Mahkemenin önümüzdeki günlerde Butina hakkında son kararını vereceği kaydedildi.

Arkasındayız mesajı

Geçtiğimiz Temmuz ayında ABD’de Rusya adına bilgi topladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mariya Butina, bu süreçten sonra mahkemenin işbirliği tekliflerini geri çevirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Butina’nın politik nedenler bahane edilerek ajan olmakla suçlandığını, Butina’nın sadece ABD’de eğitim gören bir öğrenci olduğunu savunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda ABD basınında Butina’nın mahkemeyle işbirliği yapacağına dair haberler üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Butina’nın alacağı tüm kararlarda arkasında duracaklarını söylemişti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 06:44
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