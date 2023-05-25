Rusya’ya Akkuyu NGS’ye analitik simülatör gönderdi

İşletme personelini eğitmek ve mesleki yeterliliğini sürdürmek için tasarlanan bir yazılım ve teknik modelleme ekipmanı olan analitik simülatör, Moskova’dan Akkuyu NGS’ye doğru yola çıktı.

Dört ayrı tıra yüklenerek gönderilen ekipman, 13 tondan fazla ağırlığa sahip.

Analitik simülatör, tam ölçekli simülatörün kullandığı gerçek zamanlı tam ölçekli güç ünitesi modelini kullanıyor. Tamamen Rus tasarımı olan bu model, Rusya’da ve dünyada geçerli olan tüm koşulları yerine getiriyor.

Simülatör ekipmanları, Akkuyu NGS’nin 1’inci güç ünitesinin yönetim ve yedek kontrol panellerinin birebir kopyalarından oluşuyor.

Analitik simülatör, ünite yönetim ve kontrol panellerinin dokunmatik ekranlarda görsel olarak görüntülenebilmesi bakımından tam ölçekli simülatörden ayrılıyor.

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