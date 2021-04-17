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Gündem Rusya'ya ait savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti
Gündem

Rusya'ya ait savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 08:24:00 -
Rusya'ya ait savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri, saat 07.40 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçti.

Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. İstanbul Boğazı'nı geçen gemiler Karadeniz'e doğru yol aldı.

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