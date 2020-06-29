Rusya’nın yeni Türkiye hamlesi ortaya çıktı! Peş peşe intikal ettirdiler

Katil Esed’i besleyen ve Türkiye’nin teröristlere karşı operasyonları esnasında sürekli üslerine yeni stratejik hamleler yapan Rusya, Suriye’de Türkiye’ye karşı varlığını arttırmaya devam etmek istiyor.

Libya’da da Hafter milislerine destek veren Rusya’nın Su-57 hamlesi ortaya çıktı.

Katil Esed’e yardım eden ve Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki terör gruplarına destek sağlayan Rusya, 5'inci nesil olduğu belirtilen savaş uçağı Su-57’nin, kısa bir sürenin ardından tekrardan Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'nde görüldüğü bildirildi.

Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri için Sukhoi firması tarafından geliştirilen ve zaman zaman Suriye'deki gerçek muharebe operasyonlarında test edilen Su-57 çok amaçlı avcı uçakları, yeni testler için tekrardan Rusya'nın Suriye'deki hava üssü olan Hmeymim'e intikal ettiler.

Rus basınına göre; Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Su-57 ve Su-35 için Suriye’deki gerçek muharebe ortamında birtakım testler icra etti. Söz konusu test, Su-57 ile Su-35 savaş uçaklarının birlikte görev yapabilmesi için gerekli olan sensör, bilgi ve komuta kontrol sistemlerinin bilgi alışverişi yeteneklerinin doğrulanması faaliyetlerini içeriyordu. Rus kaynaklara göre söz konusu testte, komuta kontrol rolünü Su-57 uçağı üstlendi. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin, Su-57'yi envantere kabul edebilmesi için söz konusu testlere devam edeceği bilgisi paylaşıldı.