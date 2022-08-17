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Dünya Rusya'nın yeni savaş uçağının ilk uçuş tarihi belli oldu
Dünya

Rusya'nın yeni savaş uçağının ilk uçuş tarihi belli oldu

Rusya tarafından geliştirilen 5. nesil savaş uçağı Su-75 Checkmate’in ilk uçuş tarihi açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 18:00:00 -
Rusya'nın yeni savaş uçağının ilk uçuş tarihi belli oldu

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Su-75 Checkmate 5. Nesil Savaş Uçağı hakkında açıklamalarda bulundu. Manturov, Su-75 Checkmate’in ilk uçuşunun, 2024 yılında gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Denis Manturov tarafından Interfax’a yapılan açıklamada, “Projenin MAKS-2021’de tanıtılmasından bu yana geçen süre içerisinde, potansiyel müşterilerden geri bildirimler alındı. Maliyeti optimize etmek ve teknik çözümleri analiz etmek için de çalışmalar yapıldı, bu da rekabet gücünü önemli ölçüde artırmayı mümkün kıldı. Ticari çekicilik, yerli tek motorlu uçaklar geliştirirken, teknik riskleri azaltır.

Bu çalışmalara dayanarak, ilk uçuşun zamanlaması düzenlendi ve projede değişiklikler yapıldı. Modülerlik ilkesi ve modern dijital teknolojiler, bu değişiklikleri mümkün olan en kısa sürede yapmayı mümkün kıldı ve 2024 gibi erken bir tarihte uçuş testlerine başlamayı planlıyoruz. Süreler mümkün olduğu kadar kısa. Şimdi Checkmate uçağı üzerindeki çalışmalar, ilk prototiplerin üretimine hazırlanma aşamasında.” dedi.

Checkmate savaş uçağı

Rus Birleşik Uçak Şirketi (OAK) şirketinin bir parçası olan Suhoy firması tarafından geliştirilen 5. nesil yeni savaş uçağı Checkmate, 20-25 Temmuz 2021’de Moskova’da düzenlenen MAKS-2021 Uluslararası Havacılık Fuarı’nda ilk kez sergilendi.

İddialara göre uçağın kalkış ağırlığı 18 tondan az olacak ve Su-57 savaş uçaklarında tercih edilen İzdeliye 30 motoru kullanılacak.

Delta kanatlara sahip olan kontraplaktan yapılam mock-up, henüz nihai tasarıma gelmiş değil. Rostec, tasarımı ön aşamada olan uçağı yabancı müşterilere pazarlayıp yatırım kapmayı planlıyor. Uzmanlar uçağın Su-57’ye de oldukça benzediğini vurgularken uçağa “tek motorlu Su-57” benzetmesinde de bulunuyor. Uçağın kanopisi, iniş takımları ve kuyruğu Su-57’yi andırıyor.

Rusya’nın halihazırda 5. nesil bir savaş uçağı bulunmuyor. Bu amaçla geliştirilen çift motorlu Su-57, özellikleri bakımından henüz 4.5 nesil olarak tanımlanmıyor. Resmi açıklama olmasa da Rusya, çift motorlu Su-57 ile F-22’ye ve tek motorlu Su-75 Checkmate ile ise F-35’e alternatif getirmeyi hedefliyor.

SavunmaSanayiST

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Yorumlar

asim keskin

biz hala belki 2027 diyoruz

Okur

Dıırrrrrrrr Ukrayna’yı alacam die savaş açtı kötü potin diktator, Zleneski yenilginin kralını yaşattır Ama en fazla bizdeki potincileler ölüyor ölüyor diriliyorlar.
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