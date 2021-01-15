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Dünya Rusya'nın uluslararası rezervleri belli oldu
Dünya

Rusya'nın uluslararası rezervleri belli oldu

Rusya'nın 2020 yılındaki uluslararası rezervleri yüzde 7,6 artarak 596 milyar dolara çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 17:13:00 - 2021-01-15 17:17:09
Rusya'nın uluslararası rezervleri belli oldu

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, Ocak 2020 itibarıyla 554 milyar dolar düzeyinde olan uluslararası rezervlerin hacmi 1 Ocak 2021 itibarıyla 596 milyar dolara yükseldi.

Uluslararası rezervler, Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Rusya Maliye Bakanlığınca 13 Ocak'ta yapılan açıklamada, ülkenin bir diğer rezerv fonu olan Ulusal Refah Fonu hacminin, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 183,3 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti.

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