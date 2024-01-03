  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği yumurtalar ülkeye ulaştı! Rusya'dan ilişkin açıklama! Önemli gelişme
Ekonomi

Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği yumurtalar ülkeye ulaştı! Rusya'dan ilişkin açıklama! Önemli gelişme

Yeniakit Publisher
2024-01-03 17:22:00 - 2024-01-03 17:57:22
Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği yumurtalar ülkeye ulaştı! Rusya'dan ilişkin açıklama! Önemli gelişme

Türkiye'den ithal edilen yumurtalar ile ilgili Rusya' dan gelen haberde: ilk kısmının Rusya'ya ulaştığı bildirildi. Rusya'dan geliyor.

Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen yumurtaların ülkenin güneyindeki "Yarag-Kazmalyar" noktasından Rusya'ya giriş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 19,3 ton ağırlığındaki 316 bin 800 adet yumurtanın Rusya içerisinde dağıtımına başlanacağı bilgisine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'ta ülkede yumurta fiyatlarında yaşanan artışa değinerek, "Türkiye'den ek ithalatın yapılması teklif ediliyor. (Türkiye ile) Tarım alanı dahil ekonomik bağlarımız güzel bir şekilde gelişiyor." açıklamasında bulunmuştu.

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev de Türkiye'den kısa süre içerisinde vergisiz yumurta ithalatı gerçekleştireceklerini ifade etmişti.

Xiaomi'nin yükselişi! Üst düzey akıllı telefonlarda iPhone 15'in yenilikleri şaşırtacak: cep telefonlarınızı atın!
Xiaomi'nin yükselişi! Üst düzey akıllı telefonlarda iPhone 15'in yenilikleri şaşırtacak: cep telefonlarınızı atın!

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Xiaomi'nin yükselişi! Üst düzey akıllı telefonlarda iPhone 15'in yenilikleri şaşırtacak: cep telefonlarınızı atın!

Kar yağış uyarısı uzman isimden geldi: maalesef ülkemize kuvvetli yağış geliyor
Kar yağış uyarısı uzman isimden geldi: maalesef ülkemize kuvvetli yağış geliyor

Aktüel

Kar yağış uyarısı uzman isimden geldi: maalesef ülkemize kuvvetli yağış geliyor

Çin'den yeni nesil uçak gemisi hakkında kamuoyuna açıklama: görüntülerini paylaştı! Küresel gücün peşinde
Çin'den yeni nesil uçak gemisi hakkında kamuoyuna açıklama: görüntülerini paylaştı! Küresel gücün peşinde

Dünya

Çin'den yeni nesil uçak gemisi hakkında kamuoyuna açıklama: görüntülerini paylaştı! Küresel gücün peşinde

Birleşik Krallık'tan (BM) elektrik hamlesi: elektronik atıklar için şok eden kapsamlı bir plan hazırladı!
Birleşik Krallık'tan (BM) elektrik hamlesi: elektronik atıklar için şok eden kapsamlı bir plan hazırladı!

Dünya

Birleşik Krallık'tan (BM) elektrik hamlesi: elektronik atıklar için şok eden kapsamlı bir plan hazırladı!

Sakarya'da 16,6 milyar liralık yüzlerce olay yatırım!
Sakarya'da 16,6 milyar liralık yüzlerce olay yatırım!

Ekonomi

Sakarya'da 16,6 milyar liralık yüzlerce olay yatırım!

Sahibinden.com’a şok, neden açılmıyor, ne oldu! Siteyi başkası mı aldı? sosyal medya domain krizi
Sahibinden.com’a şok, neden açılmıyor, ne oldu! Siteyi başkası mı aldı? sosyal medya domain krizi

Aktüel

Sahibinden.com’a şok, neden açılmıyor, ne oldu! Siteyi başkası mı aldı? sosyal medya domain krizi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23