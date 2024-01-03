Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği yumurtalar ülkeye ulaştı! Rusya'dan ilişkin açıklama! Önemli gelişme
Türkiye'den ithal edilen yumurtalar ile ilgili Rusya' dan gelen haberde: ilk kısmının Rusya'ya ulaştığı bildirildi. Rusya'dan geliyor.
Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen yumurtaların ülkenin güneyindeki "Yarag-Kazmalyar" noktasından Rusya'ya giriş yaptığı belirtildi.
Açıklamada, toplam 19,3 ton ağırlığındaki 316 bin 800 adet yumurtanın Rusya içerisinde dağıtımına başlanacağı bilgisine yer verildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'ta ülkede yumurta fiyatlarında yaşanan artışa değinerek, "Türkiye'den ek ithalatın yapılması teklif ediliyor. (Türkiye ile) Tarım alanı dahil ekonomik bağlarımız güzel bir şekilde gelişiyor." açıklamasında bulunmuştu.
Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev de Türkiye'den kısa süre içerisinde vergisiz yumurta ithalatı gerçekleştireceklerini ifade etmişti.
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