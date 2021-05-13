  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rusya'dan flaş Ramazan Bayramı mesajı
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Hulusi Akar açıkladı
Ali Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı
Şanlıurfa'da Filistinlilere dua!
Dünya Rusya'nın teklifine siyonist İsrail'den ret cevabı
Dünya

Rusya'nın teklifine siyonist İsrail'den ret cevabı

Hamas ile ateşkes yapılması yönünde bir teklifte bulunan Rusya'ya siyonist İsrail'den ret cevabı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 08:41:00 -
Rusya'nın teklifine siyonist İsrail'den ret cevabı

İsrail hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas ile ateşkese varılması önerisini reddettiği bildirildi. Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv yönetimine Hamas ile ateşkese varılması önerisinde bulundu.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün akşam yapılan güvenlik kabinesi toplantısında Moskova'nın ateşkes önerisini geri çevirdiği konusunda kabine üyelerini bilgilendirdiği ifade edildi.

Söz konusu toplantıda İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırılması talimatı verilmişti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

saffet

Dünya Hitlere karşı nasıl birlik olduysa bunada aynı olmalı fakat birşey yapamadı ancak hitleri rusya durdurdu tarih tekerrürden ibarettir
  • Yanıtla
'Bu fiyat mümkün' iddiası! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

'Bu fiyat mümkün' iddiası! Altını olanlar dikkat

Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Altın fiyatları artacak mı? İşte Ekonomist Cüneyt Paksoy'un al..
Tam kapanmanın meyvelerini topluyoruz
Gündem

Tam kapanmanın meyvelerini topluyoruz

Sağlık Bakanlığı, 12 Mayıs Çarşamba gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
Erdoğan'dan İsrail açıklaması: BM derhal bu zulme dur demezse...
Siyaset

Erdoğan'dan İsrail açıklaması: BM derhal bu zulme dur demezse...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail'in eylemlerinin derhal durdurulması gerektiğini bildirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay