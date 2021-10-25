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Dünya Rusya'nın Taliban kararına ilk yanıt geldi
Dünya

Rusya'nın Taliban kararına ilk yanıt geldi

Taliban'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdül Kahhar Balhi, Rusya ile ilgili olarak bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 08:21:00 -
Rusya'nın Taliban kararına ilk yanıt geldi

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdül Kahhar Balhi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Taliban örgütünü terör örgütler listesinden çıkarma olasılığıyla ilgili sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Balhi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, yöneticilerimizin isimlerini kara listeden çıkarma yönündeki ifadelerini memnuniyetle karşılıyor. Savaş sona erdiği için dünya ülkeleri de Afganistan’a olan yaklaşımlarına pozitif katkı sağlamalı. Uluslararası toplumla karşılıklılık ilkesine dayalı olarak iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz” diye yazdı.

Rusya lideri Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21 Ekim’deki toplantısında, Taliban’ın terör örgütleri listesinden çıkarılabileceğini dile getirmişti.

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