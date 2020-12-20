Rusya'nın SU-57'si büyük bir tehdit oluşturuyor

Sukhoi firması tarafından Rusya için üretilen 5. nesil savaş uçağı olan Su-57, tartışmaların odağında olsa da, son 10 yıl içerisinde bulunduğu kategoriye çok az sayıda çağdaş alternatifi katıldı.

Defalarca ölü bir proje olarak ilan edilmelerine rağmen Su-57’lerin ilk seri üretimi NATO varlıklarını ciddi bir şekilde tehdit edebilecek bir dizi gelişmiş özelliğe sahip. M5 dergi sürekli olarak F-35'ler ile karşılaştırlan Su-57'leri inceledi.

İşte, Su-57’nin en önemli 5 özelliği;

1- Aerodinamik

Sukhoi ve Rusya’nın United Aircraft Corporation (UAC) şirketi, Su-57’yi özellikle hava üstünlüğü açısından sınıfının lideri olacak özelliklerle tasarladı. Su-57’ler; savunma sanayisinin dünya çapında en büyük yüklenicisi konumundaki Lockheed Martin tarafından üretilen F-35’lerin aerodinamik özelliklerinin üzerinde bir performansa sahiptir.

Su 57’ler; afterburners kullanmadan (jet ucaklarinin normal motor kapasitesinin yapabileceginden daha hizli gitmesini saglamak için kullanılan yöntem) 3,500 km’ye kadar, subsonic aralığı olmadan 2 Mach’a kadar (Mach hızı bir kütlenin bulunduğu ortamdaki ses hızına orantısına verilen isim) hıza ulaşabiliyorlar. Bu özellik; olası it dalaşı senaryolarında Su-57’lere mükemmel performans ve süper manevra kabiliyeti sağlamaktadır.

Su-57’ler gizlilik özelliklerinden ziyade, manevra kabiliyeti ve üstün silah özellikleri ile yüksek öncelikli hava hedeflerini üstün bir verimlilikle tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için tasarlanmıştır.

2- Ateş gücü

Su-57, güçlü bir havadan havaya füze cephane sistemine sahiptir. Su-57’ler; Rusya’nın ilk orta menzilli füzesi R-77’nin gelişmiş versiyonu olan ve görsel menzilin ötesinde bir elektronik radara sahip olan K-77M radar güdümlü füzeleri ile birlikte 150 km’nin üzerinde etkileyici bir nişan alma yeteneğine sahiptir.

Kısa menzilli yetenek olarak ise, iki adet K-74M2 kızılötesi güdümlü füzeye sahiptir. Ayrıca Su-57, büyük ölçüde havadan havaya görevler için tasarlanmasına rağmen, Rusya’nın KAB (akıllı bomba sınıfı) ailesinden bir dizi güdümlü bombanın yanı sıra, Kh-38 gibi taktik kara füzesiyle yer hedeflerini vurma kabiliyetine de sahiptir. Su-57, Rusya’nın nükleer özellikli olan hipersonik Kh-47M2 Kinzhal füzesini de taşıyabilmektedir.

3- Maliyet

Kremlin, son yıllarda Su-57’nin maliyetini düşürmek için büyük adımlar atmış ve toplu üretim yapmayı kolaylaştırmıştır. Bu durum Rusya’nın Su-57’leri savunma sektöründe daha rekabetçi bir fiyata ihraç etmesine de olanak sağlamıştır. Yaklaşık 40 milyon dolarlık tahmini maliyeti olan Su-57’ler, Su-35’lere göre daha yetenekli ve belirgin şekilde daha gelişmiş olmasına rağmen daha pahalı değildir.

4- Karşı Tedbirler

Su-57, diğer özelliklerinin yanı sıra, düşman birimlerini izleyen ve pilota en etkili angajman seçeneklerini önerebilen IMA BK entegre aviyonik (havacılık elektroniği) bir pakete sahiptir. Bu özellik karşı hava hedeflerini güçlü bir şekide tehdit etmektedir. Su-57 ayrıca anti-gizlilik misyonuna uygun olarak, uzun mesafelerdeki gizli uçakların tespit edilmesini kolaylaştırmak için 101KS Kızılötesi Arama ve İzleme sistemini sahiptir.

5- Okhotnik-B

2019 yazında Rusya Savunma Bakanlığı, Sukhoi’nin ürettiği Okhotnik-B uçağının bir Su-57 ile birlikte uçtuğunu gösteren bir video yayınladı. Okhontik-B’nin; Su-57 için bir tür “kanat uydu”olarak geliştirilmesi, veri bağlantısı ve keşif desteği ile Su-57 uçaklarının performansını artırması kuvvetle muhtemeldir.

Okhotnik-B’nin ayrıca, beraberindeki Su-57 için çok yüksek riskli olduğu düşünülen yerlere saldırmasına izin veren bazı sınırlı hücum yetenekleri de var gibi görünüyor. Dronun tam olarak nasıl kontrol edildiği ve otonom olarak ne ölçüde çalışabileceği henüz açıklanmadı.

Not: Okhotnik-B; Rusya’nın, düşük radar izine sahip insansız hava aracı projesidir.