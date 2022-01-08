Rusya'nın skandal şartlarına sert tepki: Tokayev’in Rusya’dan yardım istemesi ihanettir!

Kırım Tatar televizyonu ATR sunucusu Kırım Tatar gazeteci Gülsüm Halilova, Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na Kazakistan’daki son gelişmeleri sordu. Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kazakistan’daki son gelişmelere dair şunları kaydetti:

"Rusya'dan yardım istemek kendi halkına ve devletine ihanet demektir"

“Kazakistan’da hoşumuza gitmeyen olaylar oldu. Ama bizim için en üzücü şey ise şu oldu: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, kendi imkanlarıyla bu olayı çözmek yerine Rusya’dan yardım istedi. Buna, kendi halkına ve devletine ihanet demek mümkündür.

Rusya’yı kendi toprağına çağırmak ne demek. Biz Rusya’nın bir ülkeye girdiğinde ne yaptığını Kırım’da çok iyi biliyoruz. Bu, Kazakistan için büyük tehlikedir.

Kırımoğlu: Rusya'nın sözlerine güven olmaz

Ayaklanan insanlarla hiçbir müzakere yapmadan öldürmek insanca bir tavır değildir. İleri de ne olacak göreceğiz. Ama ne Kazakistan’ın ne de Rusya’nın menfaatine değil bunlar. Evet, Rusya yeterince bundan faydalanacak. Evet, 3 bin Rus askeri gönderdiler ama 3 bin mi 30 bin mi onu şimdi kesin olarak söylemek mümkün değil. Çünkü hiçbir zaman Rusya’nın sözlerine güven olmaz. Ümit ederiz ki, orada bir huzur tesis edilir ve yabancı ülkelerin vatandaşları oradan çıkarlar.

Rusya'nın Kazakistan'a yardım(!) şartları

Ama çıkacaklar mı çıkmayacaklar mı? Bizim aldığımız çeşitli kaynaklara göre, Kazakistan’a destek vermek için çeşitli şartlar ortaya koymuşlar. (Rusya)

Birincisi, Kırım Yarımadası’nın işgalini resmen tanıyacak, Kırım’ın Rusya toprağı olduğunu kabul edecek (!).

İkincisi, orada Rusların askeri üslerini yerleştirecek.

Böylelikle, Kazakistan bundan sonra bağımsız bir devlet olmayacak...

Kazakistan'da neler oluyor?

Kazakistan’daki akaryakıta gelen zamlar sonrası başlayan ve hükumetin istifasını getiren aynı zamanda dünya gündeminde yer alan protestoların ardından Kazakistan topraklarına Rus ordusunu davet eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestocuları “terörist” olarak nitelendirdi. Buna karşılık eylemciler bir pankart açarak, “Biz terörist değiliz, sıradan insanlarız” diye yanıt verdi.

Kazakistan’ın Mangıstav eyaletinde 2 Ocak 2022 tarihinde akaryakıt fiyatlarındaki artan zam nedeniyle başlayan protestolar ülke geneline hızla yayıldı. Ülkenin en büyük kenti Almata’da da başlayan gösteriler, ülke genelinde hükumet karşıtı protestolara dönüştü. Kazakistan’da 5 Ocak 2022 itibarıyla tüm yurt genelinde OHAL ilan edildi ve Kazakistan kolluk güçlerinin, göstericilere müdahale edeceği bildirildi. Ülkede protestolar hükumetin istifasına rağmen devam ederken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in yardım istemesi üzere Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkeye asker göndermeye karar verdi. Rus ordusu, KGAÖ kisvesi altında Kazakistan’daki girerken, dünya kamuoyu gelişmeleri endişeyle takip ediyor.

6 Ocak 2022 gece erken saatlerde Almata’da Kazakistan kolluk güçleri, yoğun “terörle mücadele” operasyonuna başladı. Ülkede, göstericilerin çoğu etkisiz hale getirildi. Bununla eş zamanlı olarak, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya’nın başını çektiği askeri müdahale gücü yetkisi olan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden yardım istedi. Öte yandan, Kazakistan’a Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nü davet ederek, Rus ordusunun Kazakistan’a girmesine izin veren Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ayaklanmalardan yurt dışında eğitilen bir dizi terörist grupları sorumlu tuttu. Kremlin, Rusya ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü kapsamında Kazakistan’a Rus ordusunu sokacak. Bu kapsamda, ülkenin kuzeyindeki etnik Rusların durumu da merak konusu.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı