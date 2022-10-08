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Dünya Rusya'nın sembollerinden birini vurdular: Bu sadece başlangıç
Dünya

Rusya'nın sembollerinden birini vurdular: Bu sadece başlangıç

Ukrayna ordusu bu sabah Rusya için stratejik olarak büyük önem taşıyan Kırım Köprüsü'nü vurdu. Saldırı sonrası köprünün belli bölgelerinde çökme yaşanırken, Ukrayna cephesinden gelen açıklama çatışmanın dozunu yükseltecek cinsten oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 23:22:00 -

24 Şubat tarihinden beri devam eden Rusya- Ukrayna savaşında bu sabah saatlerinde savaşın şiddetini artıracak bir bombalı saldırı gerçekleşti. Ukrayna ordusu, Putin'in doğum gününde, Kırım Köprüsü'nü vurdu.

Ukrayna ordusu bu sabah Rusya için stratejik olarak büyük önem taşıyan Kırım Köprüsü'nü vurdu. Saldırı sonrası köprünün belli bölgelerinde çökme yaşanırken konu ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin partisinin Başkanı David Arakhamia "Rus kaçak inşaatı çökmeye ve alev almaya başladı. Nedeni basit, patlayıcı bir şey inşa ederseniz, er ya da geç patlayacak. Ve bu sadece başlangıç" ifadelerini kullandı.

24 Şubat tarihinden beri devam eden Rusya- Ukrayna savaşında bu sabah saatlerinde savaşın şiddetini artıracak bir bombalı saldırı gerçekleşti. Ukrayna ordusu, Putin'in doğum gününde, Kırım Köprüsü'nü vurdu.

3 kişi öldü

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Kırım Köprüsündeki patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

 

"Bu sadece başlangıç"

Ukraynalı müzakereci ve Ukrayna'da iktidardaki siyasi partisi "Ukrayna Halkın Hizmetkarı" Başkanı David Arakhamia da köprüdeki patlama ile ilgili, "Rus kaçak inşaatı çökmeye ve alev almaya başladı. Nedeni basit, patlayıcı bir şey inşa ederseniz, er ya da geç patlayacak. Ve bu sadece başlangıç. Sonuçta, Rusya özellikle güvenilir inşaat konusunda başarılı değil" açıklamalarında bulundu.

"Çalınanlar geri verilecek"

Öte yandan yaşanan gelişmelerle ilgili Vladimir Zelenski'nin danışmanı Mykhailo Podolyak da açıklamalarda bulundu. Polodyak konu hakkında "Kırım, köprü ve başlangıç. Yasa dışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya geri dönmeli ve Rus işgalcilere dair her şey sınır dışı edilmeli" sözlerini söyledi.

Kıtlık yaşanabilir

Bu gelişmelerin yaşanmasının ardından ise Kırım'da yaşayan halk, marketlere ve benzin istasyonlarına akın etti. Askeri uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda ise yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı bölgede olası bir kıtlık yaşanabileceği üzerinde duruldu.

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