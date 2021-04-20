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Dünya Rusya'nın savaş planı sızdı! İlk hedef orası
Dünya

Rusya'nın savaş planı sızdı! İlk hedef orası

İngiliz Daily Mail gazetesinin edindiği bilgiye göre, Rusya Ukrayna ile olası bir savaşta önce su tedarik tesislerini hedef alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 09:44:00 -
Rusya'nın savaş planı sızdı! İlk hedef orası

Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbass geriliminde tansiyon yükselmeye devam ediyor.

ABD ve NATO'dan gelen "tansiyonu düşür, sınırdaki askeri yığınağını azalt" çağrılarına kulağını tıkayan Rusya'nın savaş planı İngiliz medyasında yer aldı.

Kırım'da 40 bin, Ukrayna sınırında da 40 bin olmak üzere 80 bin askerine "savaşa hazır ol" emri veren Rusya'nın ilk hedefi de belli oldu.

Daily Mail'in askeri kaynaklara dayandırılan haberlere göre, olası bir çatışmada Rusya'nın ilk amacı Ukrayna'nın su tedarik tesisleri olacak.

Saldırı şekilleri

Bir başka İngiliz gazete Mirror ise Rusya'nın krizin bir diğer üssü konumunda olan Kırım'a 150 bin asker konuşlandırıldığını okurları ile paylaştı.

Karadeniz'de dört Rus Ropucha sınıfı geminin 15'ten fazla diğer savaş gemisine katıldığının hatırlatıldığı haberde bu adım "bir saldırı hazırlığı" olarak nitelendirildi.

The Mirror'a konuşan askeri analist Bruce Jones, Ropuchas gibi amfibi saldırı gemilerinin diğer askeri araçlara katılmasının "son derece nadir" olduğunum altını çizdi.

Aynı gazeteye konuşan üst düzey bir Ukraynalı askeri kaynak bölgedeki son gelişmeler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Rus senaryolarından birisinin, Kırım'a su sağlayan, güney Ukrayna'daki su tedarik tesislerini ele geçirmek olduğunu biliyoruz."

Aynı kaynak "Daha sonraki adımın amfibi ve hava saldırısı olabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

En olası saldırı planının Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'dan güney Ukrayna'ya deniz ve kara saldırısı olacağı belirtiliyor.

Rusya 2008'de kullanmıştı

Rusya bu gemileri 2008 yılındaki Gürcistan savaşında özel birlikleri hızlıca bölgeye sevk etmek için kullanmıştı.

Sebep?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbass bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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