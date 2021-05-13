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Dünya Rusya'nın petrol ve doğalgazının ne zaman biteceği açıklandı
Dünya

Rusya'nın petrol ve doğalgazının ne zaman biteceği açıklandı

Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Aleksandr Kozlov, petrol rezervlerinin 59 yıl, doğal gaz rezervlerinin de 103 yıl yeteceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 05:03:00 - 2021-05-13 05:05:52
Rusya'nın petrol ve doğalgazının ne zaman biteceği açıklandı

Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Aleksandr Kozlov, ulaşılması zor alanlarda jeolojik keşif hacminin artırılması halinde yeni rezervler elde edilebileceğini belirterek, “Bazı yerlerde kaynaklar tükenirken, henüz tam olarak el atılmamış alanlar da bulunuyor. Her halükarda, ulaşılması zor yerler de dahil olmak üzere, jeolojik keşifleri geliştirmek gerekiyor” dedi.

Yakıt ve Enerji Kompleksi Merkez Sevk Ofisi'nin verilerine göre, Rusya'da 2020 yılında petrol ve gaz kondensat üretimi yüzde 8.6 düşüşle 512.68 milyon tona geriledi. Rusya, 2019 yılında Sovyet sonrası rekoru kırarak 568 milyon ton petrol ve kondensata ulaşmıştı. Geçen yıl gaz üretimi 692,33 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti.

Bu yılın nisan ayı başlarında, Rusya Yeraltı Kaynaklarını Kullanma Federal Ajansı (Rosnedr) Başkanı Yevgeniy Kiselev, Rossiyskaya Gazeta’ya verdiği demeçte, Rusya'daki petrol rezervlerinin 58 yıl süreceğini ve bunun kârlı olanlarının sadece 19 yıl süreceğini söylemişti.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu sürecin sürekli olarak uzayacağını belirten Kisilev, petrol rezervlerinin sonsuza kadar var olacağını ileri sürerek Rosnedr'ın, petrol ve gaz rezervlerindeki artışın üretim hacminden daha fazla olduğu konusunda bilgilendirilmediği tek bir yılın olmadığını hatırlatmıştı.

Gaz rezervlerinin 60 yıldan fazla bir süre yeteceğine vurgu yapan Kiselev, “Petrol ve gaz alanında büyük sorunlar görmüyoruz. Gaz geri kazanım faktörü artıyor, gaz çıkarım çalışmalarının daha zor olduğu çok derinlere, stratigrafik seviyelere inilebiliyoruz. Kaynaklar, geleneksel gaz üretim bölgelerinde tükeniyor ve yeni bir nakliye ve üretim altyapısının oluşturulduğu Kuzey Kutbu, Doğu Sibirya, Yamal'ın kuzeyine taşınıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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