Rusya’nın Oslo Büyükelçiliği: Siber saldırı suçlamaları provokasyon

Norveç Dışişleri Bakanlığı, bugünkü yaptığı açıklamada ağustos ayında krallık parlamentosuna yapılan ve bazı vekillerin e-posta adreslerinin hacklendiği siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu ileri sürdü.

Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Norveç tarafının Rusya'nın siber saldırılara karıştığına dair herhangi bir kanıt sunmadığına dikkat çekerek, Norveç tarafından açıklama beklediklerini bildirdi.

Ayrıca Büyükelçilik, Ülkelerine yönelik bu tür suçlamaların kabul edilemeyeceğini ve olayı, ikili ilişkilere zarar veren ciddi ve kasıtlı bir provokasyon olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Rus devlet kaynaklarına yurt dışından her yıl milyonlarca siber saldırının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, ancak bunun 'saldırıların olası kökeninden ülkelerin yetkililerini ayrım gözetmeksizin suçlama' hakkını vermediği hatırlatıldı.