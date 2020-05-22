Rusya'nın Libya hamlesine Türkiye'den jet cevap
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci Hafter'in sonunu hazırlıyor. Halife Hafter'e perde arkasından destek veren Rusya, bölgeye 8 savaş uçağı gönderdi. Moskova'nın skandal hamlesine Türkiye anında cevap verdi.
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Rusya'nın Hafter'e en az 8 savaş uçağı gönderdiğini söyledi.
Bloomberg televizyonuna konuşan Başağa, Rusya'nın Suriye'deki Hımeymim hava üssünden kalkan Sovyet yapımı en az 6 "Mig-29" ve 2 "Su-24" savaş uçağını ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ulaştırdığını bildirdi.
Rusya'nın hamlesi sonrası Türkiye bölgeye C-130 tipi nakliye uçağı gönderdi.
İstanbul'dan kalkış yapan Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi nakliye uçağı Misrata'ya iniş gerçekleştirdi.