Rusya'nın 'İstanbul' iddiasına Belarus'tan yalanlama

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, ülkede istikrarsızlık yaratma ve seçimlere müdahale etme planları yaptıkları iddiasıyla Minsk yakınlarında gözaltına alınan Rus Wagner'lerin durumunu Belarus KGB Başkanı Valeriy Vakulçik ve Soruşturma Komitesi Başkanı Ivan Noskeviç'le görüştü.

Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Lukaşenko, görüşme sırasında "Ruslar, Moskova'nın altını çizdiği gibi İstanbul'a uçmayı planlamıyordu, ülkemizde 'farklı amaçlar' için bulunuyorlardı. 33 Rusya vatandaşı, Belarus'a gönderilmesi planlanan 180 veya 200 kişilik bir grubun parçasıydı" dedi.

"Emri vereni bulmalıyız"

Güvenlik güçlerine Ruslara dikkatli şekilde muamele etme talimatı da veren Lukaşenko, "Elbette bu kişiler suçlu ancak onlara karşı sert önlem alacak kadar değil. Onlar birer asker. Emir aldılar ve geldiler. Biz emri vereni ve onları buraya göndereni tespit etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yalan üzerine politika inşa etmediklerini ve basın üzerinden birbirlerine bağırarak sorunu çözemeyeceklerini kaydeden Lukaşenko, hiçbir şeyi gizlemediklerini ve gerçeği öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

Minsk'teki yetkililer, olayla ilgili birçok bilginin devlet sırrı teşkil ettiğini belirtiyor.

Peskov: İstanbul'a gideceklerdi ama uçağı kaçırdılar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Minsk'te alıkonulan 33 Rus vatandaşının özel bir güvenlik şirketinin çalışanları olduğunu doğrulamış ve asıl uçuş noktaları olan İstanbul'a uçmadan önce uçaklarını kaçırdıkları için transit noktası olan Belarus'ta kalmakta olduklarını kaydetmişti. Rusya’nın Belarus Büyükelçisi Dmitriy Mezentsev de, Minsk'te gözaltına alınan Rus vatandaşlarının 25 Temmuz’da İstanbul'a gitmeyi planladığını ama uçağı kaçırdığını belirtmişti.

Lukaşenko: Müdahale hazırlığındaydılar

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, önceki gece saatlerinde Güvenlik Konseyi'ni toplarken, "Müdahaleye hazırlanıyorlardı" demişti.

Ne olmuştu?

Belarus'un resmi haber ajansı BELTA, bir güvenlik yetkilisine dayandırarak geçtiği haberinde, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planladıkları için gözaltına alınan 33 kişinin Rusya vatandaşı olduğunu belirtmişti. Haberde, "Wagner Grubu paramiliter örgütünden otuz iki militan, başkent Minsk yakınlarında, bir kişi ise ülkenin güneyinde gözaltına alındı" ifadelerini kullanan ajans, daha önce 200'den fazla militanın Belarus'ta istikrarı bozmak üzere ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetmişti.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimleri 9 Ağustos'ta yapılacak.