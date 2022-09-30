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Dünya Rusya'nın ilhak kararı sonrası Ukrayna'dan flaş açıklama
Dünya

Rusya'nın ilhak kararı sonrası Ukrayna'dan flaş açıklama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine ilişkin "Ukrayna için hiçbir şey değişmeyecek" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 19:08:00 -
Rusya'nın ilhak kararı sonrası Ukrayna'dan flaş açıklama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u ilhak ederek fiziksel olarak bile kontrol edemediği bölgeleri ele geçirmeye çalıştığını belirtti.

Bakan Kuleba, "Ukrayna için hiçbir şey değişmeyecek. Toprak bütünlüğümüzü yeniden sağlayarak sınırlarımızı ve halkımızı özgürleştirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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