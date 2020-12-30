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Dünya Rusya'nın hayalet İHA'sında yeni gelişme: Önümüzdeki sene...
Dünya

Rusya'nın hayalet İHA'sında yeni gelişme: Önümüzdeki sene...

Rusya'nın Stealth (Hayalet) İnsansız Hava Aracı Okhotnik, hava hava füzeleri ile teçhiz edilmiş şekilde uçuş testleri icra etmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:41:00 -
Rusya'nın hayalet İHA'sında yeni gelişme: Önümüzdeki sene...

Sputnik'in edindiği bilgilere göre; Rusya'nın Stealth (Hayalet) İnsansız Hava Aracı (İHA) olan Okhotnik, önümüzdeki sene silahlı uçuş testleri gerçekleştirecek. Okhotnik İHA'dan ilk füze atışının 2021'in ikinci yarısında gerçekleştirilmesi hedeflenirken, atış testleri sırasında havadan havaya füzelerin de kullanılması planlanıyor. Ayrıca, havadan yere atış testlerinin gerçekleştirilmesi de planlamalar arasında bulunuyor.

Hatırlanacağı üzere Okhotnik İHA, geçtiğimiz haftalarda havadan havaya füzeler ile yer testi icra ederken görüntülenmişti.

Okhotnik-B'nin geliştirilmesine ilişkin sözleşme, 2011 senesinde Sukhoi ve Rusya Savunma Bakanlığı arasında imzalanmıştı. Radarda Düşük Görünürlük (Stealth) teknolojisine uygun olarak geliştirilen Okhotnik-B; Su-57, F-35 ve F-22 gibi stealth jetlerde de bulunan gövde içi silah istasyonlarına sahip. Okhotnik-B, Rusya’nın yeni nesil stealth savaş jeti Su-57 ve ABD'nin X-47B İnsansız Savaş Uçağına (UCAV) benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Birleşik Uçak Şirketi (UAC), 2024'te Okhotnik İHA'nın Rus Havacılık Kuvvetleri’ne teslimatının başlayacağını bildirdi.

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