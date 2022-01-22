Rusya'nın hamlesinin ardından kripto para piyasası tepetaklak oldu! Bitcoin'de rekor düşüş

Shiftdelete’de yer alan habere göre, kripto para piyasasında zaman zaman düşüşler ve çıkışların yaşandığını biliyoruz. Fakat son günlerde Bitcoin büyük bir düşüşe geçti. Hatta son 6 ayın en düşük değerine ulaştı. Yatırımcılar da ikiye ayrılmış durumda. Bir kısmı toparlanıp tekrar çıkışa geçeceğini söylüyor. Diğerleriyse geçtiğimiz yılın Ocak ayı verilerini görebileceğini, yani 1 yılın en düşük seviyesine gerileyebileceğini belirtiyor.

Bitcoin'de rekor düşüş

Bitcoin, geçtiğimiz yılın Eylül ayında 39 bin 600 seviyesine geriledikten sonra, pek çok yatırımcının beklediği gibi çıkışa geçerek tarihinin en yüksek seviyesi olan 69 bin dolara geldi. Fakat ardından 53 bin dolar seviyesine kadar çekildi.

Bunun ardından pek çok kişi tekrar yükselişe geçerek bir rekor daha kırmasını bekliyordu. Hatta başlarda yükseliş eğilimi göstererek 59 bin doları geçmeyi başardı. Fakat Aralık ayında, 60 bin sınırını bir türlü aşamayınca, bir gün içerisinde hiç beklenmedik bir şekilde 57 bin 500 dolar seviyesinden 42 bin dolara kadar geriledi.

35 bin 112 dolara kadar geriledi

Benzer bir durum bu noktada da yaşandı. Pek çok kişi 42 bin sınırı geçilirse düşüş eğiliminin devam edeceğini söyledi. Ancak kısa sürede toparlayarak 50 bin dolar seviyesinin üstüne çıktı. Geçtiğimiz bir ay boyunca da çıktığından daha fazla düşme eğilimi göstermeye başladı.

Fakat dün yaşanan düşüşün ardından son 6 ayın en düşük seviyesine gerileyince, pek çok kişi bunun da yeni bir kırılma noktası olduğunu ve düşüp çıkma konusunda belirsizliğini koruduğunu söyledi. Bugün de Bitcoin, düşüş eğilimini devam ettirerek 35 bin 112 dolara kadar geriledi.

Piyasayı canlandırmak için yapılıyor iddiası

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında da 29 bin 278 dolar seviyesini gören Bitcoin’in, tekrar aynı seviyelere gelebileceği, hatta daha da altına düşebileceği söyleniyor. Fakat pek çok büyük yatırımcı bu konuda bir endişesi olmadığını, bu noktaya kadar gerilese bile tekrar çıkacağını düşündüğünü söyledi. Tabii bu konuşmaların piyasayı canlandırmak için yapıldığını iddia eden kişiler de mevcut.

Son 24 saatte yaşanan değişime bakıldığındaysa en az etkilenenlerden birinin yine Bitcoin olduğunu görüyoruz. İşte başlıca kripto paraların anlık 24 saatlik düşüş oranları:

BTC – yüzde 9.3

ETH – yüzde 14.6

BNB – yüzde 18

ADA – yüzde 15.7

SHIB – yüzde 24.2

MATIC – yüzde 19.3

AVAX – yüzde 23.43

LUNA – yüzde 25.9

XRP – yüzde 13.1

SOL – yüzde 18.6

DOT- yüzde 22

DOGE – yüzde 14.5