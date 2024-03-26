Rusya’nın gizli füzesiydi! Ukrayna’nın eline geçti

Rusya, Kiev’i vurmak için yine en yeni füzesi olan 3M22 Zircon (NATO Rapor Adı: “SS-N-33”)’u kullandı. Bu, 7 Şubat’ta Kiev’e yönelik diğer bir saldırının ardından bu füzenin kamuoyunca bilinen ikinci kullanımı olarak kayıtlara geçti.

Ukrayna basınına göre ise bugün Kiev’deki bazı hedefleri vurmak üzere atılan 2 adet Zircon Füzesi, Ukrayna’ya ait hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Füzelerin önemli miktarda hasar görmüş enkazları, Ukrayna Ordusu’nun eline geçti. Zircon füzelerinin Object-100 olarak da bilinen sabit bir lançerden mi yoksa modernize edilmiş bir Bastion Mobil Kıyı Savunma Sistemi’nden mi fırlatıldığı belirsizliğini koruyor.

Defence UA’ya göre bu enkazlar, Ukrayna’nın Zircon füzeleriyle ilgili daha derin bir analiz yapmasına ve motor tipi, güdüm sistemi ile kullanılan malzemeler vb. hakkında bilgiler edinmesine olanak sağlayacak.

İlk olarak Zircon’un 400 km menzil ve Mach 6 hıza sahip olduğunu açıklayan Rusya, ardından 600 km ve daha sonra da 1.000 km menzile ve Mach 9 hıza sahip olduğunu iddia etmişti. Harp başlığının ağırlığı, çeşitli kaynaklarda 300 ila 500 kg arasında beyan ediliyor.

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