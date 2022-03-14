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Ekonomi Rusya'nın 300 milyar dolarlık rezervi donduruldu
Ekonomi

Rusya'nın 300 milyar dolarlık rezervi donduruldu

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle 640 milyar dolarlık döviz rezervinin 300 milyar dolarlık bölümünün dondurulduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 14:58:00 -
Rusya'nın 300 milyar dolarlık rezervi donduruldu

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batı'nın Rusya ile ticaretini sınırlaması için Çin'e de baskı yaptığını ve Moskova'nın Çin yuanı cinsinden tuttuğu rezervlere erişimini de engellemek istediğini ifade etti.

"Bizim Çin ile ortaklığımız hala bize iş birliğini devam ettirme ve Batı piyasalarının kapandığı bir ortamda Çin iş birliğimizi artırma imkanı veriyor" diye konuşan Siluanov, "Rusya kamu borç yükümlülüklerini yerine getirecek ve rezervleri serbest bırakılana kadar yabancılara borçlarını ruble olarak ödeyecek" dedi.

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